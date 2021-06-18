金曲台語歌后詹雅雯年初自爆確診帕金森氏症、左腦中度萎縮，居家防疫，她常透過直播與粉絲教唱、談天，目前身體時好時壞，18日表示醫生曾告知帕金森氏症是無法痊癒，全世界沒藥能醫治，她一講完後，忍不住暫停直播，掩面淚崩：「對不起。」

詹雅雯坦言現階段治療，只能減緩病症及慢慢延續生命，她說：「生命拖那麼長要幹嘛，我就多跟大家結善緣。」她原本近期計畫每天下午開直播與粉絲互動，但連日來身體突然不適，她已暫停2天直播，透露有時早起心臟無力、虛脫，一整天沒辦法做其他事情。

她目前努力調適自己，還提到一般人早上身體清醒精神指數正常是20至30，她之前透過抽血檢驗發現自己指數只有4，「我會沒電，人會虛弱，半夜也會血糖降低」，她現在隨身攜帶糖果，當血糖太低，即時補充糖分，不然她會逐漸沒辦法喘氣，甚至還會導致心臟停歇，千萬不能大意。

詹雅雯教唱〈阿母的恩情〉，感性說生病以來，最擔心、捨不得的就是父母、粉絲，母親日前看到她最近食慾不振、落髮及剪成三分頭等新聞，母親一把鼻涕一把眼淚的致電關心，詹雅雯安撫母親：「我沒問題，身體很好。」讓母親才安心許多。

她現在無法完全控制病症，只希望每天都能有好體力跟粉絲互動，希望粉絲不要太過於擔心，她自我鼓勵：「現在人生不知道還有多久，還是很感謝，互相祝福，期待相見。」