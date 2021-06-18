名嘴吳子嘉在政論節目上爆料台大醫院以研究計畫為名，助綠特權施打疫苗的說法，民進黨發言人顏若芳今表示，相關爆料的內容未經查證，不僅對民進黨不公平，更損害醫院、相關人士的名譽，並就上述錯誤爆料內容更正與道歉。

顏若芳指出，並不清楚吳子嘉先生爆料前是否有善盡查證之責，然而依照台大醫院吳明賢院長在其個人臉書上所發聲明，顯然名嘴爆料內容，事實上是有人捐贈防疫設備給台大醫院，加護病房完工，引見捐贈者的教授在一樓等候捐贈人，並非如名嘴爆料，是所謂特權施打疫苗。

顏若芳表示，6月13日其他媒體經過查證澄清，所謂的「權貴人士」，其實是有善心人士透過台大副校長張上淳的妻子胡芳蓉教授，熱心捐贈改善照顧新冠肺炎重症病人加護病房之防疫設備，當天胡芳蓉教授也只是和護理部主任胡文郁等人代表到大廳接受該善心人士表達感謝之意。

顏若芳表示，相關爆料的內容未經查證，不僅對民進黨不公平，更損害醫院、相關人士的名譽。民進黨呼籲，值此台灣防疫的關鍵時刻，這些錯假訊息，只會造成社會的對立和紛擾，對於防疫毫無幫忙，希望媒體與名嘴在報導前務必查證，也請就上述錯誤爆料之內容進行更正與道歉。