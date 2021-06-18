以色列總理辦公室今天表示，以國將提供巴勒斯坦自治政府大約100萬劑即將過期的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）辦公室與國防部和衛生部發表聯合聲明說：「以色列已與巴勒斯坦自治政府簽署協定，將提供大約100萬劑即將過期的美國輝瑞（Pfizer）疫苗，相對地以國稍後將接獲輝瑞公司送交巴勒斯坦自治政府的疫苗。」

巴勒斯坦自治政府衛生部消息人士證實這項協議，並說，巴方預期今年8月或9月將接獲輝瑞公司運交的疫苗；而以色列的聲明則說，以國將在9月或10月取得巴勒斯坦給予的互惠疫苗。

以巴雙方都沒有說明，以色列將在何時開始運交疫苗給巴勒斯坦自治政府。

疫苗施打普及率領先全球的以色列，遭到外界批評，未盡較大力量協助巴勒斯坦取得疫苗。以國已有大約55%符合資格者接種過2劑疫苗。

巴勒斯坦官員說，約30%符合資格的巴勒斯坦人已接種至少1劑疫苗。