為因應防疫需要，立法院今通過傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例，未來司法案件只要符合疫情嚴重期間、司法院及行政院核定地區，都可以用遠距視訊開庭，保障在押被告人權，及解決羈押期間限制等急迫議題。

現行刑事訴訟之審理程序無法遠距視訊開庭，為維持司法程序有效進行，保障當事人受妥速及公平審判之權利，並維護程序參與者之健康及安全，立法院今通過特別條例，使疫情下的司法困境出現一線曙光。

條例規定，為避免感染，鬆綁法院組織法等法律關於開庭席位、旁聽、服制、轄區外開庭及宣示裁判等規定，得採取特別應變處置或措施；另法院亦可於轄區外指定之處所臨時開庭，並可以科技設備宣示裁判。

也得使用科技設備傳送文書，考量刑事訴訟法之筆錄，或因疫情期間而有難以當場製作之情形，明定得依當場之錄音事後補行製作；法院經考量個案情形、可行處置或措施，並徵詢當事人、辯護人等意見後，仍認為審判有重大困難者，得停止審判。

本特別條例自公布日施行，至2023年6月30日止，屆滿前得經立法院同意延長之；適用情況須符合「疫情嚴重期間」、「中央主管機關依傳染病防治法實施相關防疫措施」、「影響司法程序有效進行」、「司法院審酌必要性並會同行政院核定施行期間及地區」等要件。