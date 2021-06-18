由於泰國代工生產的阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）新冠肺炎（COVID-19）疫苗出現供貨延遲問題，已影響周邊台灣、菲律賓、馬來西亞等地的疫苗施打。《金融時報》（Financial Times）17日報導，該公司找泰國從未生產過疫苗的暹羅生物科學公司（Siam Bioscience）代工，已將自身捲入更大的爭議之中。

根據報導，阿斯特捷利康先前表示，由於具備現代化的生產設施和技術，並希望能盡可能提供新興市場「在地生產」的機會，因此選擇暹羅生物科學作為代工夥伴，簽約每年生產達2億劑AZ疫苗。結果在急需疫苗之時，暹羅生物科學卻出現供貨延宕，且拒絕對外說明原因；不僅造成泰國本身醫療體系和經濟的壓力，更影響台灣、菲律賓、馬來西亞等大片區域。

《金融時報》指出，雖然阿斯特捷利康稱其看重暹羅生物科學的生產能力，但該公司之前其實根本沒有生產疫苗的經驗，2020年初甚至沒被官方列入掌握正確技術的公司名單；加上暹羅生物科學與家財萬貫的泰國王室關係密切，更可能影響外界對阿斯特捷利康的看法。

報導表示，阿斯特捷利康找開發中國家代工疫苗的舉動可謂「立意良善」，但也因此引發爭議；加上該公司在歐洲區域的疫苗供應也持續延宕，讓外界質疑其在管理和對外溝通上的問題。《金融時報》認為，此案例凸顯全球製藥公司謹慎尋找各地合作夥伴的重要性，而讓大型製藥公司互相合作，並交由已開發國家的藥廠代工，可能才是加快全球疫苗生產的最佳方式。