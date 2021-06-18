聯準會(Fed)最新決策暗示將提前升息，美股並未出現恐慌性賣壓，科技股雲集的那斯達克指數周四甚至拉出一根長紅。對沖基金大佬泰普(David Tepper)指出，Fed回應適當，美股短線無恙。不過，其他專家警告，由於縮減購債即將啟動，行情將加劇震盪。

受到市場擔心量化寬鬆即將退場的衝擊，美股周五跳空開低，道瓊工業指數大跌近400點或1％，報33425點，標普5百與那斯達克指數分別下跌0.9％與0.6％。

對沖基金Appaloosa創辦人泰普周四接受CNBC專訪時表示，儘管Fed升息時程提前，美股依然無恙，「我認為股市可維持在高檔。」

根據Fed的內部訪調，開始升息的時點從原本預估的2024年提前至2023年，Fed同時將今年的經濟成長率與通膨率預測分別上修至7％與3.4％。何時縮減購債，會後聲明隻字未提，但主席鮑爾透露，決策委員會對此已有所討論。

泰普指出，Fed最快年底才會開始縮減購債，果真如此的話，那也是代表美國經濟狀況非常好。

許多投資人與交易員擔心，Fed若開始縮減購債，美股將轉空，因為這將是央行開始緊縮貨幣政策的前奏，升息已不遠。

許多投資專家認為，隨著Fed即將縮減購債，行情將加劇震盪。駿利亨德森(Janus Henderson)全球債券基金經理人英葛蘭(Jason England)表示，「Fed已表明再觀察一段時間等整個趨勢明朗後才會讓寬鬆退場，因此8月底傑克森霍爾央行年會前，債市行情震盪將會加劇。」

周三Fed決策結果出爐後，美國10年公債殖利率急升至1.58％，但周五盤中最低一度下探1.475％，短線震幅多達10個基點。

當前市場氛圍讓人聯想到2013年的退場風暴，時任Fed主席的柏南克宣布寬鬆措施將逐步退場，造成美國10年公債殖利率從2％一路急漲，到9月初時更升破3％。

品浩(PIMCO)北美經濟學家威爾丁(Tiffany Wilding)指出，「Fed最快將於9月初宣布縮減購債，屆時債市將出現一波賣壓，但不至於到2013年退場危機的恐慌性拋售。」