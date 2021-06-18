今年蘋果及三星兩大品牌均推出了針對尋找物件的行動配件AirTag及Galaxy SmartTag，讓用戶能夠以其配合手機來尋找物件，不過日前香港就發生了有民眾被陌生人以AirTag跟蹤的事件，也因此讓大家懷疑，該類尋找物件的配件，假如被非法使用時，就會引來被跟蹤的安全問題。

被跟蹤的香港事主在Facebook上發文提到，因手機突然跳出一顆非事主本人的AirTag在身邊之通知，其物主能夠定位事主的位置，後來照蘋果官網的方式去讓AirTag發出聲響，以尋找AirTag的位置時，卻發現在車尾後方有傳來提示聲音感到相當驚慌，及後即到香港的蘋果旗艦店作詢問，根據事主描述，店中的高級店員表示，跟蹤事主的AirTag已經跟隨事主一段時間才會發出通知，需要找到AirTag本體才能強制解除追蹤定位。

蘋果官網上提供了當蘋果的iPhone、iPad或iPod Touch用戶收到「偵測到有AirTag正跟著您移動」的訊息時該如何應對的資訊。（蘋果官網）

而蘋果官網上雖有註明，當蘋果的iPhone、iPad或iPod Touch用戶收到「偵測到有AirTag正跟著您移動」的訊息，即表示有離開其註冊者的AirTag正跟著用戶移動一段時間，而且該擁有者可能得以查看AirTag，也即是用戶的所在位置，官網上也有教學步驟去關閉「偵測到 AirTag」通知或停用該 AirTag的資訊。

但經本報記者詢問台灣蘋果後，其表示就算用戶第一次收到通知跟發出聲音時沒有找到AirTag，只要該AirTag持續與原擁有者分開，且仍然跟著用戶，就會再發出聲音直到找到且被停止；換言之被跟蹤者的確需要找出被放在身邊的AirTag，因為收到通知及點擊停用說明後，可點選播放聲音去尋找未知的AirTag，同時也會教使用者將AirTag的電池移除來停止追蹤。

如果蘋果用戶持續收到AirTag的通知或是聽到AirTag的警示聲，請逐一檢查隨身物品來嘗試尋找，如果仍然找不到，且覺得有安全的疑慮，請聯絡當地執法機關。（蘋果官網）

假如使用者持續收到AirTag的通知或是聽到AirTag的警示聲，就需要逐一仔細檢查隨身物品來嘗試尋找，如果仍然找不到AirTag的話，並覺得有安全疑慮，就要直接聯絡當地執法機關進行處理。而蘋果曾經也針對AirTag的隱私及安全疑慮回應過，並表示正盡力縮短AirTag與擁有者分開後會發出提示音的時間，同時也計劃為安卓用戶推出相關的偵測方式。不過以目前來說，因AirTag需要離開擁有者一段時間才會發出聲音，也代表被跟蹤者的定位已被觀察多天，若被不當利用，的確有機會會造成風險。

三星Galaxy SmartTag同樣能透過定位去尋找物件，同時還能作遠距遙控家電等IoT功能，不過針對是否與蘋果的AirTag一樣，需要找出本體的SmartTag才能完全停止追蹤功能，目前台灣三星仍未得到原廠回復。（三星提供）

而同樣有著尋找定位功能的三星Galaxy SmartTag，三星也在上月發表了其SmartThings Find功能推出的全新陌生防丟器搜尋（Unknown Tag Search）功能，打開SmartThings APP後，只要按下開始按鈕，陌生防丟器搜尋功能即會掃描未知的SmartTag並列出清單，以偵測出是否有未知的Galaxy SmartTag正追蹤自己，不過針對是否與蘋果的AirTag一樣，需要找出本體的SmartTag才能完全停止追蹤功能，目前台灣三星仍未得到原廠回復。

三星在上月發表了其SmartThings Find功能推出的全新陌生防丟器搜尋（Unknown Tag Search）功能，打開SmartThings APP後，只要按下開始按鈕，陌生防丟器搜尋功能即會掃描未知的SmartTag並列出清單，以偵測出是否有未知的Galaxy SmartTag正追蹤自己。（三星提供）

而且因目前以上兩大尋找物件配件仍是以各自的系統生態圈作運作，因此不同系統的手機用戶就會有機會未能及時發現，民眾假如覺得有被跟蹤等威脅時，還是要多注意身邊物品有否被放置該類尋找物件功能的裝置，若發現有危險時還是需要尋求執法機關進行處理。