台中市大里區南門橋興建至今超過60年，橋寬僅14.4公尺，不敷使用，台中市建設局啟動拓寬工程，規劃將南門橋及聯外道路一同拓寬至20公尺，從雙向兩車道調整為雙向四車道，橋上人行道也拓寬為1.8公尺，工程總經費1億7000萬元，預計明年完工。

台中市副市長陳子敬指出，南門橋是大里區往來台中市區重要的交通動脈，已使用超過一甲子，橋梁老舊且路寬未達都市計畫寬度，因此辦理改建工程，感謝工程單位努力，完工後橋梁將由雙向兩車道調整為雙向四車道，大幅改善市民生活環境，促進地方發展。

建設局強調，南門橋改建長度77.5公尺，中興路全長約3.3公里，為區域重要道路，全線僅七中路至中興路二段822巷路段道路寬度不足都市計畫寬度20公尺，市府依據內政部104至明年生活圈計畫辦理，工程總經費1億7000萬元，由內政部營建署分擔70％，市府自籌30％，全案工程預計明年5月完工。