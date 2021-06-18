去（2020）年2月，新北一名高姓男子與年僅14歲的小女友，在對方住處和自己租屋處啪啪啪至少30次，期間2人還自拍性愛片當作紀念，可男方後來竟因缺錢當起皮條客，上網仲介女友，讓她和8名男客性交易多達15次，直到檢警同年7月破獲本案賣淫行為，才終止少女為愛下海的夢魘。新北地院審理後認為，高男價值觀偏差，危害少女身心健全發展，因此依《兒童及少年性剝削防制條例》等罪判刑10年，併科罰金20萬元，可上訴。

據判決書指出，新北市高男去（2020）年2月與14歲小女友交往，在彼此住處合意性交30次，並留下以坐姿嘿咻的性愛片，可同年3月，高男因2人窮到吃土，竟當起「三七仔」，在交友軟體上替幫小女友徵求援交，並篩選、聯繫尋芳客，每次收費3000元到1萬5000元不等，更扯的是，他還當起「護花使者」，親自在交易地點外等候。

如此將未成年女友當搖錢樹的惡劣行為，直到檢警同年7月查獲該案，進而揪出高男才終止。高男到案後全數認罪，一度被羈押，而少女則是為愛同意原諒他。

不過法官高男和14歲以上未滿16歲少女合意性交至少30次的行為，已觸犯最重可判刑7年的性交罪，又自拍與少女性愛影片，觸犯《兒少條例》拍攝少年為性交行為之影片罪，可判刑1年以上、7年以下，因此得併科100萬元以下罰金。

至於媒合少女下海15次，根據《兒少條例》，高男犯下的《兒少條例》意圖營利協助少年為有對價之性交行為罪，可判刑3年以上、10年以下。

因此全案法官認定高男價值觀偏差，各種犯行危害少女身心健全發展，將其犯下的46罪判刑10年、併科罰金20萬元，其中2年徒刑得易服社會勞動，並沒收他從女友賣淫收入分得的2萬4000元，可上訴。

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