線上遊戲《天堂》在20年前風靡全台，甚至帶動家庭ADSL普及率，如今手機板《天堂M》也帶動許多老玩家回歸，其帳號、裝備等價格也不斷刷新紀錄，本月16日，天堂M一個遊戲帳號以1450萬天價賣出，打破歷史紀錄。

根據《周刊王》報導，這個天價賣出的遊戲帳號開銷早已破億台幣，原先是由一名台灣玩家「投資」多年後，以1380萬價格賣給香港玩家，香港玩家接手又陸續花了將近600萬台幣，最終在前天賣回台灣，由一名紡織業少東以1450萬元買下。

遊戲帳號竟可出售至台幣上千萬，引發網友熱議，但不少內行玩家抱持不同看法，表示「完全值得」，達人分析，該帳號光一把稀有武器就要價400萬，加上該帳號的變身、素質，一般人要達到就必須花8000萬以上，絕對不虧。

事實上，許多線上遊戲裝備都不便宜，動輒數百萬開銷的玩家比比皆是，但往往帳號出售時價格都僅落在自己投資金額的10分之1甚至百分之一左右，而這次成交的天價帳號，依天堂達人的分析來看，也大約只有成本的10分之1。