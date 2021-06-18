立法院會今天三讀通過紓困4.0特別預算，行政院長蘇貞昌傍晚前往立法院致意，針對政院今天宣布將授權協助鴻海、台積電洽購德國BNT疫苗，蘇貞昌表示，他已指派政委兼發言人羅秉成協助完備發制，並交代指揮中心、疾管署、食藥署全力協助促成合約。紓困4.0方案部分，政院將會滾動式檢討，並於下周行政院會討論後決定精進方案。

蘇貞昌表示，截至今天，已經有超過600萬人領到紓困金，其中包括超過170萬孩童的家庭領到一萬元防疫補貼。對於紓困4.0預算得到立法院三讀通過，蘇貞昌感謝朝野立委支持與監督，各部會將加速協助民眾及企業紓困。

行政院今中午宣布，將發函授權台積電、鴻海／永齡基金會，在未來代表政府採購總計1000萬劑的德國BNT疫苗。蘇貞昌說，他特別指派羅秉成，以他的法律專業全力促成此事，並要求指揮中心全力協助後續的配送規畫。

蘇貞昌提到，全世界都在積極搶其需要的疫苗，政府對於民間團體、企業願意幫忙爭取到更多的疫苗都非常肯定、感謝，政府也會全力協助。

蘇貞昌強調，非常希望政府、民間通力合作，能夠爭取到更多的疫苗，也能夠更快有疫苗進來，讓國人同胞能夠走過防疫這一關。