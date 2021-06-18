世界銀行發布全球經濟展望報告，上調2021年全球GDP預估至5.6％，前期預估4.1％。其中，上調大陸至8.5％，前期預估為7.9％，今年大陸經濟持續復甦好轉中，大陸股市後市看俏。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，大陸疫苗接種率逐步提升，全球經濟將從錯位復甦走向共振繁榮。在通膨預期緩和、存量結構改善背景下，不會因此導致人行進一步收緊流動性，市場向上拉升的力量正在進一步積聚。A股第三季將聚焦在成長股，相對合理且基本面仍在復甦的行業，亦是市場同步關注焦點。