大陸經濟持續復甦好轉中 陸股後市看俏 22:182021/06/18 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界銀行發布全球經濟展望報告，上調2021年全球GDP預估至5.6％，前期預估4.1％。其中，上調大陸至8.5％，前期預估為7.9％，今年大陸經濟持續復甦好轉中，大陸股市後市看俏。 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，大陸疫苗接種率逐步提升，全球經濟將從錯位復甦走向共振繁榮。在通膨預期緩和、存量結構改善背景下，不會因此導致人行進一步收緊流動性，市場向上拉升的力量正在進一步積聚。A股第三季將聚焦在成長股，相對合理且基本面仍在復甦的行業，亦是市場同步關注焦點。 股匯一起跌 新台幣連四貶 神舟12號發射 陸港軍工股齊衝 #全球 #大陸經濟 #上調 #A股 #陸股後市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 經濟漸熱絡 科技股有望上衝 08:352021/06/18 財經 《類股》人氣火熱擋不住 航運股14檔飆漲停 11:092021/06/18 財經 《鋼鐵股》國際銅價回檔 第一銅失勢 11:092021/06/18 財經 《盤後解析》航運量大稱王 周線連5紅 14:162021/06/18 財經 日盛投顧下周看好航運、矽晶圓等四題材類股 13:312021/06/18 財經 《新聞分析》景氣V型反轉無望 H2新台幣升勢恐告終 10:352021/06/18 財經 《台北股市》內資硬挺 台股多方有戲 17:242021/06/18 財經 《國際金融》歐股連9漲止步 礦業股重挫 09:442021/06/18 財經 台積一天填息 台股驚奇逆轉 04:102021/06/18 財經要聞 貨櫃三雄開低 台股早盤在平盤附近震盪 09:212021/06/18 財經 台新投顧下周看好面板、5G手機等七類股 17:402021/06/18 財經 財經熱門新聞 長榮「被抓去關10天」 散戶注意：這檔要噴了 - 財經 矽晶圓 明後年恐大缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 3檔績優股賺配息 8％殖利率打趴定存 - 財經 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 勞工紓困貸款申請件數破百萬件 19日0時截止收件 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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