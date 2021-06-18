永齡基金會擬採購500萬劑BNT疫苗捐贈台灣未果，透過臉書發出8點聲明。行政院發言人羅秉成表示，政府授權同意永齡跟台積電洽購各500萬劑BNT疫苗。資深媒體人羅友志表示，台積電創辦人張忠謀可能從頭到尾都在牌局裡面，也許他在恰好的時間打這個牌，然後讓這個局成了。他甚至認為，蔡英文把自己這張王牌都拿出來了，民進黨還有什麼牌可打。

羅友志18日在《新聞大白話》節目中表示，所有商業策略都是這樣，老闆不會在談判過程中出來，只有講到要簽約、要付錢才會出來。在這場局裡面，張忠謀是老闆、郭台銘是老闆、蔡英文是老闆，郭台銘一開始是來做這個生意的，他本來一開始就出來，這沒話講。但是蔡英文則從頭到尾躲著，她今天出來就代表打完牌了，這個局要成了。

羅友志接著表示，這個局成的原因，是蔡英文這個王牌要出來了，再不出來就完蛋了，光看她最近的臉書被出征。不管是監督民進黨的人講什麼，民進黨一定有辦法鋪天蓋地拗回來。

羅友志指出，從蔡英文最近的臉書被灌爆，就知道這是民進黨的危機，因為反民進黨的氣氛大到讓她覺得太可怕了，蔡英文的民調和風向全部都不一樣了。蔡英文自己這張王牌都出來了，民進黨還有什麼牌可打，所以不趕快把這個局承受下來，不然怎麼辦？

羅友志表示，他不認為張忠謀這張牌是被叫出來的，張忠謀有沒有可能從頭到尾都在牌局裡面，也許他在恰好的時間打這個牌，然後讓這個局成了，因大家都知道這個牌要打，蔡英文也知道她要輸了。