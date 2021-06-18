這次疫情出現了破口，帶給台灣十分巨大的衝擊，社會上的對立升高，很多人焦慮不安，尤其像疫苗更帶給社會更大的撕裂，但是不管政治的對立如何尖銳，資本市場卻帶給我國一條思考未來的方向。

五月中旬疫情失控，大家如果有印象都知道五月十二日在台灣進入三級警戒之前，台股單日大跌一四一七．八六，我記得當天台積電跌到五一八元，聯發科八二一元，那時我在臉書寫了一篇文章「別看到黑影就開槍！」意思是說，台積電漲到六七九元的時候，市場上人氣鼎沸，如果那時不敢買，那麼跌到五一八元，不是形成最好買點？為什麼大家害怕？而先前聯發科，外資也看好目標價到二○○○元，如今跌到八二一元，為什麼大家不敢買？

看空、看多 你站哪邊？

現在台積電是六○五元，聯發科是九八五元，這也印證了大危機來襲，股市會形成一個好的買點，但我們的情緒容易被制約，我們會被當下發生的事情給愣住，這是心理學的問題，就像看疫情，如果大家看到每天確診五、六百個人、每天幾十個人死亡的報導，大家會覺得很心驚，也很恐慌，這是當下的情緒反應，但若從長線的角度來看，台灣比別的國家少了一年四個月的折騰，現在疫情出現破口，大家要共同解決，就像作家龍應台臉書ＰＯ文表示，她對疫情失控的憤怒，但是她在歐洲的兒子告訴她，這樣的事，他們在歐洲已經持續一年半了，這就是長線與短線的差別。

就像疫情失控，很多人當下會很生氣，但是台灣總會慢慢把疫情控穩，最後仍會安度危機，股市在最風聲鶴唳的當下，一度跌到一五一五九，那個時候，我看美林給台股目標價是一萬四千點，同一時期，高盛看好台股的目標價一萬九千，同一個時間，一個一萬四，一個看一萬九，你會相信哪一邊？最後的情況是看壞台灣的會選美林，看好台灣的選高盛，不同的機構看台灣，結果都不一樣，像這兩年彭博對台灣非常不友善，我形容彭博是戴墨鏡在看台灣，因此，大家看到彭博的報導，心中必須有個底。

在突如其來的變數下，我會特別盯住有想法的人的發言，例如，去年台股跌到八五二三那一剎那，我看到國泰投信的張錫挺身看好台股，他說台股上看二萬點，在市場上人心惶惶、信心潰堤之際，有人如此膽識，當然我會特別留意，後來張錫看好台股，顯然是對的一方，這次美林與高盛也正好是兩個對立面，台股沒有跌到一萬四，反而站上一萬七，而且距前波高點一七七○九大約只相差三百多點，從這個現象來看，高盛贏了美林。

台股今年表現出類拔萃

台股再到前波高點附近，疫情最嚴重的時候，我曾經擔心台股今年恐難再創新高，不過現在看起來，台股蓄勢待發，也許有機會朝著高盛的目標前進，眼前看疫情的控制力，及後續疫苗的到位，這次疫情突然失控，打亂了政府在疫苗的布局，高端也只好提前應戰，如果接下來在七月，高端的ＥＵＡ（緊急授權核可）可以過關，台灣的疫苗採購也能順利到手，台股再創新高機率升高，因為接下來，台灣可能從三級警戒慢慢解封，困難終有克服的一天，這是長線角度的思維。

換個角度來看台灣的韌性，基本面在這次疫情中更加令人驚嘆，台灣在這次疫情重擊下，首先是台股今年表現出類拔萃，去年最後一個交易日收盤是一四七三二．五三，六月十五日收盤一七三七一二九，在二○二一年的漲幅是十七．四八％，在疫情下，台股的漲幅拿到全球只輸給上漲三○．八％的阿根廷、漲二○．○三％的俄羅斯及十九．六％的法國，台股的漲幅在亞洲居冠，超過南韓的十四．○四％，新加坡的十一．○八％，泰國的十二．九二％，也超過香港的五．九二％，上證的三．三五％，這是台股的底蘊。

再看台灣五月出口三七四．一億美元，比去年同期成長三八．六％，五月上市櫃公司營收三．一九兆，在疫情襲擊下，基本面仍交出非常漂亮的成績，如果按照高盛的報告，台股當前扣除台積電，整體本益比只有十二．二倍，股價淨值比、ＲＯＥ都在全球出類拔萃，加上股息回報率、企業的盈餘成長，這是支持台股向上成長的力量。

看疫情如此，看投資也是如此！這兩天，一位從今週刊到風傳媒的記者寫了一篇文章「航運股的今生，口罩股的前世」，這篇文章在批評台驊投控董事長顏益財，也把我說成幫兇。後來我給這位今週刊的前同事說：投資「勿意、勿必、勿固、勿我！千萬不要把自己當上帝，去審判別人！投資是變動不居的，沒有人知道標準答案！」我說台驊的顏益財董事長不是到了高檔才在喊航運景氣有多好，而是在去年第三季就告訴大家航運業將進入此生從未見過的大行情，這一生從事航運業，深知水有多深，這個時候用短線思維去批判他，只透露執筆人只用短線思維來批判他。

航運榮景是全球性的

對航運業的景氣，我一直是旁觀者，我記得今年元月四日陽明從三二．一五殺到十八．七五元，長榮從四六．二元殺到三○元，萬海從五七．五跌到四○．九五元，那個時候外資一天賣超好幾萬張，市場都很恐懼，我說航運業景氣是全球性的，看不懂貨櫃三雄未來會怎樣，不如先看看國際大航商像馬士基、德國赫伯羅特，或中遠海控股價的走勢，因為國際大航商才是產業的領航者。如果是單獨炒作台灣的貨櫃航運股，通常不會得逞。

那個時候，我特別提醒大家，如果貨櫃航運的景氣是置之死地而後生的十幾年大景氣，這次千萬別短線操作，手上有低持股成本的航運股會立於不敗之地，這個話我從去年第四季講到現在，因為沒有人知道這一波航運景氣會持續多久？業績會一直好多久？如果每天短線操作，心臟都會跳出來，因此，我說當沖的人都是盲劍客。（全文未完）

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