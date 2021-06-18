台語嘻哈團體「臭屁嬰仔」也來報名參賽。（三立提供）

台視、MTV嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》上周六晚10點播出後討論聲量看漲，但針對節目單一導師評分制度，引發不少網友討論，製作單位表示：「每一輪的賽制都不同，首輪『100秒搶進賽』採用主審聽完其他3位導師的專業建議後，做出最終判決，並非僅一個人的意見，但因節目長度關係無法將每位導師的評論剪進去。而為求公平，主審會輪流，選手們不會事先知道自己的主審是誰。」

觀眾也很好奇大支、剃刀蔣、熊仔、Leo王等4位導師的評審標準，其實MV中已說分明，如熊仔在歌詞中的描述：「台下跟你平起平坐，上台後別想憑交道。」他自認評分標準與交情切很開，坐上評審席就會自動切換成鐵面無私的模式。大支的評分重點回歸到歌曲本身的內容與選手的態度展現是否有不可替代性。剃刀蔣會以製作人角度綜觀選手的作品與現場穩定性；Leo王則會比其他評審用更多一點歌手的角度，來關注選手的專注度與節奏的穩定度是否在水準之上。

本周內容精彩程度不亞於首集，參賽名單中驚見台語嘻哈團體「臭屁嬰仔」也來報名，其中團員「屁辰」曾參加《全明星運動會》第一季，他透露媽媽從以前就擔心他不是音樂科班出身，這條路會走得更加艱辛。

同為成員的「立勝」一開始覺得進入演藝圈當了歌手就等於飛黃騰達，實際踏入後才明白沒有想像中那麼簡單，但他堅信自己有實力可以寫出好音樂，因此會持續努力不放棄，而他們的堅持與默契，也讓他們在比賽中脫穎而出，被熊仔稱讚表現超專業，完全是1＋1＋1大於3的加乘效果。

大支、剃刀蔣、熊仔、Leo王都是台灣的實力嘻哈音樂人，共同為節目譜寫華語嘻哈神曲《憑什麼》，MV影片已上架各大串流平台，尤其是在YouTube上就有31萬觀看次數，而《大嘻哈時代》首集YouTube播出最高同時在線人數高達1.5萬人，上架不到三天就登上發燒第2名，留言數更多達3.3萬則，而參賽者的影片更在網路上被大量轉傳，已有近百萬的觀看次數，讓大家見識到「台饒勢力」的力量不容小覷。

《大嘻哈時代》每周六晚10點於MTV、台視及myVideo同步播出；此外，三立都會台、Line TV、Vidol與大嘻哈時代YouTube頻道也能看到精彩播出。