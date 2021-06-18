林志玲親筆賀卡成為崑山科大畢業生最獨特的畢業祝福。（崑山科大提供／曹婷婷台南傳真）

「仿生機械人」協助師長頒發畢業證書與撥穗。（崑山科大提供／曹婷婷台南傳真）

因應疫情，各級學校停辦實體畢業典禮，崑山科技大學110級畢業典禮雖採預錄影片線上直播，但今年特別安排由「仿生機械人」協助師長頒發畢業證書與撥穗，更邀請到名模林志玲親筆賀卡「心有多大，舞台就有多大」等祝福跨海寄到台灣，讓在疫情年畢業的學子，擁有一個格外難忘的畢業祝福。

崑山科大110級畢業典禮將於19日在線上直播，防疫期間為避免人與人接觸，該校特別安排榮獲旺宏金矽獎的仿生機器人，傳遞校長手中畢業證書授予畢業生代表，機器人也呼應師長的動作，為畢業生代表進行撥穗儀式，獻上最誠摯的祝福！仿生機器人參與各大展覽備受關注，曾獲中央研究院院士李遠哲、鴻海科技集團創辦人郭台銘肯定，因應疫情協助頒證與撥穗，別具意義。

此外，多位產官學界名人為畢業生送上祝福，名模林志玲親手撰寫祝賀卡片，跨海遙寄台灣，成為最驚喜的獨家祝福！

講座教授國際名廚江振誠、時尚教父洪偉明、Bito創辦人劉耕名、國際名模林韋君客座教授以及行政院政務委員唐鳳、鴻海集團副總裁陳振國、凱渥名模洪曉蕾、奪得國際建築空間設計大獎的羅耕甫建築師、知名電競戰隊退役選手暨知名電競實況主西門夜說、知名Youtuber夫夫之道（公廣系畢業校友）等人，皆親自錄影恭賀畢業生，讓這場線上畢業典禮不因距離失了溫度，反而備感溫馨！

李天祥校長表示，這2年碰上新冠肺炎疫情，讓全球面臨前所未有的挑戰，加上資訊科技快速變遷，存在著各種不確定性，他叮嚀畢業生們進入社會後，要必備解題、充實、人和及團隊等4項能力，當面對挑戰、挫折或是任何問題，必須勇敢「解題」，才能從中汲取經驗，持續累積突破難關的戰鬥力。

他也期勉畢業生離開學校後，仍然不要忘記持續精進能力、自我學習，「充實」人生；在人際關係的部分，必須以和為貴，與身邊的人保持良好的關係，「人和」都是考驗衝突管理的能力；同時也要重視「團隊」合作，人與人之間唯有互相幫助，才能讓彼此獲得最大利益。

根據《遠見雜誌》調查2021企業最愛私立科大，崑山科大躍升全國第6名，也是私立科大中部以南第2名，全國科大成長幅度最大，畢業生就業率超過9成5。