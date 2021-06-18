女星歐陽娜娜是資深藝人歐陽龍和傅娟的二女兒，從小開始學音樂，氣質出眾又有清新脫俗的外貌，出道7年至今一舉一動都受到矚目；日前歐陽娜娜才慶祝21歲生日，今（18）日又分享一系列換上不同穿搭的美照，其中穿著極短小褲秀長腿外，更有疑似激凸的害羞畫面，讓粉絲看了臉紅心跳。

近年歐陽娜娜積極在大陸發展演藝事業，拍攝電視劇、出演綜藝節目和登雜誌封面等，不時也出席各大時尚活動，她的外貌和穿搭品味一直深受青睞；剛滿21歲生日的歐陽娜娜，今日PO出一系列工作美照，其中一些性感穿搭似乎在宣告自己「長大了」。

歐陽娜娜穿著極短小褲秀出白皙長腿。(圖/ 摘自歐陽娜娜微博)

歐陽娜娜穿著白背心搭西裝寬褲，看起來有成熟韻味，但胸前意外見害羞凸點。(圖/ 摘自歐陽娜娜微博)

照片中歐陽娜娜嘗試不同風格穿搭，像是黑色洋裝、細肩帶白色長裙、灰色休閒套裝，而令人眼睛為之一亮的是，有一套裝扮下半身是性感透膚絲襪，另一套則換上極短小熱褲，都展現出她的白皙長腿；另外歐陽娜娜換上白色背心，下半身是咖啡色西裝寬褲，看起來相當成熟，仔細看還發現胸前疑似激凸，意外看到她更成熟撩人的那一面。

歐陽娜娜的美照讓粉絲看了快被美暈，紛紛熱情留言大推，「娜娜真的又純又欲，我可以」、「腿，滿滿的都是腿啊」、「這組圖太神了啊」、「我很自私的，我全部都喜歡」、「找不出最喜歡的，每一張都太絕了」、「期待更多不同風格的妳」。