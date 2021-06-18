距東京奧運僅剩35天，是否開放觀眾成為各界焦點。日本東奧組委會主席橋本聖子（Seiko Hashimoto）表示，她希望能允許最多一萬名觀眾入場觀賽。但日本首席醫療顧問尾身茂（Shigeru Omi）認為疫情期間減少群聚才是最保險作法，若真的要開放的話，那僅限於解除緊急事態宣言的地區。

關於東奧是否開放觀眾入場一事，最快將於21日五方開會後決定，屆時與會人士包括東奧組委會、國際奧委會、國際帕拉林匹克委員會、日本政府與東京都政府。

公衛專家擔憂，若人潮恢復流動，加上疫苗接種率太低，東奧7月23日開幕後貿然開放觀眾入場觀賽，恐怕導致疫情復燃，並對於醫療系統帶來極大負擔。

尾身茂對於政府執意舉辦東奧多所批評，他本月初告訴國會議員「疫情期間舉行奧運並不正常」，如今又指出，「最保險方式就是不要有任何人在場觀賽，以免病毒再次擴散」。