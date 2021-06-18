蔡英文總統今下午在總統府接見鴻海、永齡基金會創辦人郭台銘與台積電董事長劉德音，總統府發言人張惇涵會後轉述線上記者會提到，「郭董事長強調『全島一命』，劉董事長強調『團結合力』...」就斷訊，更一度斷近8分鐘，相當罕見。

今轉述記者會，被問到郭台銘若透過上海復星購買BNT疫苗，張惇涵說表示，相關法律豁免權只能給原廠，提供豁免權的也是政府的責任。三方今日會談也高度共識，希望是原廠製造、原廠包裝、直送台灣。

至於被問到台積電是否透過晶片換疫苗，張惇涵說，今日會議中完全沒有提到相關議題。台灣與全球伙伴供應鍊合作一直保持密切、友好關係，不只限於晶片、疫苗，未來台灣也會跟友好伙伴持續深化各產業的合作關係。

對於郭台銘今聲明中提到民進黨派系有意見，張惇涵說，這是一個完全不實的謠言，總統在會議中，有充分向郭台銘釋疑。

對於這次採購管道最大障礙為何？張惇涵強調，很感謝德國政府協助，國內如果需要出動台積電、鴻海永齡基金會來共同努力，希望能促成這件事情，他想，答案是誰應該不言可喻。

張惇涵今會後轉述記者會線上直播從晚間6時40分開始，不料直播3分鐘後就斷訊，畫面也斷斷續續，斷了近8分鐘好不容易連上線，進入最後提問階段也又斷訊。

由於總統府線上記者會很少發上大斷訊，恢復直播後，張惇涵也就此一事致歉，並且重新再轉述一次。