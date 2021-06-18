10萬元紓困貸款開跑短短幾天，目前已逾百萬件申請，是否加碼尚不確定；有網友在收到紓困貸款的入帳通知，竟發現在不到10秒的時間內，10萬元又被銀行收回去，不禁好奇為什麼會這樣；貼文曝光後，即有一名內行網友解釋，「主要是可能交易失敗，銀行所採取的補救手法，銀行術語叫沖正」。

一名男網友在「爆廢公社公開版」發文，表示他才剛收到10萬元紓困貸款，結果短短10秒內錢又被收回去。圖中可見，原PO18日下午14點43分57秒時，收到10萬元的款項，然則卻在短短6秒後，以「放款沖正」的方式被收回了。

10萬紓困貸款剛下來，銀行6秒後收回，內行揭原因。（圖／摘自Facebook爆廢公社公開版）

而隨後原PO致電客服詢問，被告知此情況需要再查詢，因此他疑惑有人也有相同的情況嗎？難道銀行也「校正回歸？」。

貼文一出後，底下留言紛紛回應，「沒事，銀行在玩紓困金當沖」、「他給過你六秒鐘的機會了，是你領錢領太慢」、「校正回歸您的帳戶」、「這6秒不知道要不要利息」、「你的狀況好特別哦」、「所以是有過還是沒過」、「這比收到資格不符還要傷人」、「還好我只是收到資格不符，這太討人厭了」。

另外，有內行網友解釋，「放款沖正是為系統認為可能交易失敗時，所採取的補救手法」，也就是更正錯誤的交易，在不確定交易是否成功完成時，為保障用戶利益，終端將會向主機發送請求，請求取消該筆交易。

勞動部18日最新消息指出，由於申請件數過多，已超過原定50萬的申貸名額，因此將於19日凌晨0時許起，暫緩受理新申請案，並於核貸作業之後，再做檢討。