劍橋行動車載資訊系統公司（CMT）周四宣布併購對手TrueMotion。因為收集個人開車習慣等資訊來處理與分析的領域持續發展，CMT做為這個正快速發展市場的領導廠商要藉併購來趕快擴大經營規模。

CMT表示併購接近完成，但沒透露併購金額。新公司將為美國規模前二十五大汽車保險商中的二十一家，和澳洲、加拿大、日本、韓國與英國等逾廿個國家的車險商提供服務。

CMT共同創辦人哈瑞（Hari Balakrishnan）說併購目的是研發供車險商在理賠處理時應用車載資訊，透過人工智慧客觀重建車禍發生時狀況。

CMT的平台把感測器融合、人工智慧和行為科學結合，讓保險商、共乘公司、車隊營運商、汽車製造商和個人安全設備業者等準確評估駕駛風險。

目前車載資訊主要依賴智慧手機app來記錄駕駛人像急剎車、超速與加速等開車習慣，和監視駕駛人注意力不集中等問題。

CMT與TrueMotion合併後員工總數近400人，大部份為電腦科學家、數據專家和工程師。彼此各自研發機器學習演算法，有大量數據與處理能力。新公司會把人力整合起來，改善目前給車險商銷售與安置新設備等服務。

行動車載資訊處理市場在十年前並不存在，但專家估計這市場規模未來五年達1250億美元，推動下一世代數位車險。車險商近幾年採用相關技術情況飆增，目的是要區分安全開車與危險駕駛的人。