立法院臨時會院會今天三讀通過「紓困4.0」追加預算；民主進步黨發言人顏若芳表示，民進黨感謝在臨時會的期間，立院黨團委員、助理以及在野黨委員們挺力相助，儘可能廣納所有民眾及各項產業的紓困需求與期待，使得紓困4.0預算案順利三讀通過，讓政府所編列的預算能夠更加有效的運用。

顏若芳指出，疫情是一場全民的戰役，紓困的注入更是與疫情對抗的配套措施，持續紓困需要的產業與民眾，與維護人民的健康，一同度過疫情難關，絕對是國人同胞的共同期待。

顏若芳表示，在此次的臨時會，除了通過第3次的追加預算外，還有產業及一般民眾所關心的「外國專業人才延攬及僱用法修正草案」及「「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例草案」，也在此次臨時會中順利三讀通過。

她強調，不僅增強攬才力道，提高國際優秀人才長留台灣的誘因，讓國外專業人才「進得來」、「留得住」；也守護在疫情嚴重期間相關司法程序的有效進行，保障當事人受妥速及公平審判的權利，兼顧程序參與者之健康及安全。