新北市消防局義消劉崑耀今（18）日晚間在臉書指出，「經過將近2個月的搜尋，終於確認迷途者已身亡。」證實新北市新店區本月8日撈到的半截浮屍，經DNA比對後，確認是失蹤近3個月，宜蘭縣員山鄉農會越南籍廚師阮潘錦成，阮女是在今（2021）年3月20日攀登抹茶山後失聯，

如今確認發生不幸，家屬難過之餘，也只能安慰2個兒子要勇敢一點。

據悉，45歲的阮女為越南籍新住民，3月20日獨自攀登礁溪鄉聖母山莊攀登抹茶山後失蹤，失聯之前，阮女失還將附近景色拍下並傳給兒子，當時還對他們說「寶貝，媽媽迷路了嗎？媽媽爬到上面這邊來了，沒有…沒有看到人啊，是不是迷路了？」

阮女失聯後，動員不少人力上山搜尋，但都不見其身影，劉崑耀協助支援宜蘭縣13次搜尋未果，

直到本月8日，有人在新北市新店區撈到半具浮屍，警方以地緣研判，推測可能是失蹤多日的阮女，於是通知家屬協助做DNA鑑定，經比對之後，證實半具女屍正是阮女。

阮女有兩個兒子，一個已經出社會工作，另一個還在讀書，得知母親已經不幸身亡的消息後難過不已，但也只能接受殘酷的事實，並預計在下星期一前往新北市處理阮女的後事。