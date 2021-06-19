駐日代表謝長廷今天造訪東京奧運台灣隊兩座接待城茨城縣笠間市及千葉縣銚子市，贈香蕉給學童增添營養午餐菜色，受到熱烈歡迎。但他內心仍惦記向日本政府爭取疫苗一事。

謝長廷率領駐日代表處官員一行今天上午先到茨城縣府拜會茨城縣知事大井川和彥。他向大井川表示，這次奧運是人類對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的重要戰役，希望日本能成功舉辦東京奧運，留下光榮的歷史紀錄。台灣支持東奧，也會為日本和台灣選手加油。

謝長廷一行離開茨城縣府後，茨城縣笠間市一間擁有147年歷史的(肉)戶小學，在笠間市市長山口伸樹的陪同下，與學童共進午餐。

謝長廷踏入(肉)戶小學校園時，受到學童搖著小面的中華民國國旗熱烈歡迎，學童用國台語說著「謝謝、多謝」，有些學童抱著大大的香蕉造型抱枕，上面貼著中華民國國旗，相當可愛。

謝長廷贈送了300根香蕉給(肉)戶小學。在贈香蕉儀式上，他表示，感謝笠間市登記為東奧台灣隊接待城，受到疫情影響，台灣選手無法到笠間市集訓，但他期盼與笠間市的情緣能持續，即使東奧結束後也加強交流。

笠間市長山口伸樹表示，期待疫情平息後，台灣民眾能到笠間市深化交流。

營養午餐時間，謝長廷看到學童邊吃香蕉、手指邊比讚的可愛模樣，感到很開心。有一年級的男學童吃了台灣香蕉後說：「很好吃，下次再來。」還有六年級的男學童說：「第一次吃到台灣香蕉，感覺只吃一根不夠，下次想吃2、3根」。還有學童說沒吃過這麼大且香的香蕉。

(肉)戶小學的幾名六年級學童還在謝長廷及師長面前報告「研究台灣」的心得，包括台灣的歷史、流行的動漫、自然景點、料理、體育等。講到台灣的名人，學童列舉了名模兼女星林志玲及正在日職西武球隊效力的旅日球星吳念庭。

謝長廷一行離開(肉)戶小學後，下午搭車來到千葉縣銚子市，市長越川信一率市府主管打著香蕉色（金黃色）領帶歡迎。謝長廷贈送500根香蕉給銚子市的學童增添營養午餐菜色，銚子巿還特別把部分香蕉製成香蕉蛋糕與大家分享。

在贈香蕉儀式上，越川唸出一首日本兒歌「香蕉君體操」的歌詞。內容是「從南國搭船來的香蕉，與香蕉相遇的人都會立刻愛上香蕉，香蕉像弓形彎月甜甜香香，早上吃一根、中午吃兩根，點心時間要吃幾根呢」。歌詞讓謝長廷感覺相當有趣。

會後，謝長廷受訪時表示，原本5月就預計拜訪東奧接待城市及台灣的友好城市，但最近的話題都在講疫苗，拜訪這些城市的計畫停頓一陣子，但今天恢復拜訪計畫，今後預定拜訪靜岡市、福島縣。

被媒體問及台灣隊參與東奧來到日本的集訓計畫時，謝長廷表示，日本政府這次為防範疫情擴大，對選手的行動將嚴加管理，大部分選手都是住在選手村。原本代表處希望台灣的代表團選手可到台灣隊接待城市交流，但現在這些計畫都沒了。

有關駐日代表處在東奧期間慰勞選手的活動，謝長廷表示，因有一些為防疫所設的規定，不太能舉辦。他認為，目前日本正施打疫苗，直到東奧舉辦時，施打率應接近50%，對病毒有相當的防範力。

日本政府本月4日無償提供AZ疫苗將近124萬劑給台灣，國人很關心日本是否追加提供疫苗給台灣？對此，謝長廷表示，日本政府已對外宣布說要「檢討」（研議）追加提供，日文「檢討」一詞的意思就是說也有可能「檢討」的結果就不追加提供了。

他說，當然會持續爭取日本政府提供疫苗給台灣，但有些事情台灣方面得做說明。如果台灣疫情突然降溫很多，或許日本就會覺得其他國家比較緊急。他有向日方解釋台灣的情況，疫情短暫會起伏，但是危機仍在。

他表示，如果台灣自己可生產製造疫苗，或者是外國提供很多疫苗給台灣，那麼這當然會影響到日本在全球疫苗供應平台（COVAX）分配上的優先順序，所以爭取疫苗一事存在很多變數。1100618