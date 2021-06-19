世衛：傳播力提高！Delta即將成為全球主要變種病毒株 03:502021/06/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世衛：Delta即將成為全球主要變種病毒株。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦今天表示，最初出現在印度的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）Delta變種病毒正日益成為全球主要的變種病毒株。 斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）在記者會中說：「Delta變種病毒由於傳染力增強，即將成為全球主要的變種病毒株。」1100618 印度變異病毒襲陸不擴散 粵有3絕招：管理傳染源、切斷傳播途徑、保護易感人群 經濟漸熱絡 科技股有望上衝 #變種病毒 #變種 #病毒 #病毒株 #全球 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》有疫苖還不夠 美國砸32億美元加速新冠口服藥研發 16:332021/06/18 財經 WHO：印度變種在超過80國出現 仍在持續變異 07:442021/06/18 國際 《國際產業》無畏疫情 三星開發者大會10月應可照辦 10:522021/06/18 財經 美宣布近900億元計畫 加速研發COVID-19藥物 11:132021/06/18 國際 以色列百萬劑輝瑞疫苗快過期 贈與巴勒斯坦 22:242021/06/18 國際 首支大陸mRNA疫苗 將進行三期臨床試驗 04:102021/06/18 產業財經 以色列MigVax開發新冠疫苗口服追加劑 臨床前試驗獲致成效 13:552021/06/18 健康 防疫不鬆懈 三級警戒擬延長 04:102021/06/18 財經要聞 德CureVac新冠疫苗 效力不到5成 04:102021/06/18 話題觀察 《糖豆人：終極淘汰賽（Fall Guys： Ultimate Knockout）》將推出 WOW! PODS 公仔 蒐集各式 Q 萌造型 掌握風靡全球的糖豆威力！ 10:422021/06/18 科技 最新強大新冠病毒變種現蹤 至少29國淪陷 15:252021/06/18 國際 國際熱門新聞 以色列百萬劑輝瑞疫苗快過期 贈與巴勒斯坦 - 國際 - 中央社 歐盟取消台灣旅遊限制 官方推特現中華民國國旗 - 國際 - 中央社 世衛：最初出現在印度的Delta即將成為全球主要變種病毒株 - 國際 - 中央社 台灣拿不到疫苗 金融時報：AZ合作對象有問題 - 國際 大陸佔領釣魚台怎麼辦？ 美軍已參與日方兵推 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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