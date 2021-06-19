世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦今天表示，最初出現在印度的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）Delta變種病毒正日益成為全球主要的變種病毒株。

斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）在記者會中說：「Delta變種病毒由於傳染力增強，即將成為全球主要的變種病毒株。」1100618