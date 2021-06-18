財政部賦稅署日前公布今年3-4月期統一發票中獎清冊，1000萬元特別獎有18張，其中2家開出千萬發票的店家都在大順一路上，分別是義享天地與隔壁的好巿多，如此巧合，也讓鼓山稽徵所人員覺得，真是幸運之神眷顧。

據了解，其中1名幸運兒在義享天地僅消費198元餐點，就抱走千萬大獎，另1人在好巿多大順店消費2346元即晉升千萬富翁。高雄國稅局提醒，3-4月發票兌領期限至今年9月6日，中獎人記得領獎，免得與財神爺擦身而過。

堪稱發財路！高雄這條路單期開出2張千萬發票
影／6月28日解封機會高嗎？ 柯文哲曝這2場所可能先開
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