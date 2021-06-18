是你嗎？好巧 高雄大順路2隔壁店家開出千萬發票 23:522021/06/18 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年3-4月期統一發票其中1張千萬元特別獎開在義享天地。（義享天地提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部賦稅署日前公布今年3-4月期統一發票中獎清冊，1000萬元特別獎有18張，其中2家開出千萬發票的店家都在大順一路上，分別是義享天地與隔壁的好巿多，如此巧合，也讓鼓山稽徵所人員覺得，真是幸運之神眷顧。 據了解，其中1名幸運兒在義享天地僅消費198元餐點，就抱走千萬大獎，另1人在好巿多大順店消費2346元即晉升千萬富翁。高雄國稅局提醒，3-4月發票兌領期限至今年9月6日，中獎人記得領獎，免得與財神爺擦身而過。 堪稱發財路！高雄這條路單期開出2張千萬發票 影／6月28日解封機會高嗎？ 柯文哲曝這2場所可能先開 #開出 #千萬發票 #4月 #義享天地 #好巿多 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 惡質房仲認乾媽假意幫開戶 1句「鑰匙弄丟」順利盜走2千萬 10:092021/06/18 社會 郭董捐疫苗被卡蔡英文為何不幫 李艷秋爆內幕 17:242021/06/18 政治 職場》想提前獲得錄取通知？ 掌握黃金7秒！贏在畢業季 18:592021/06/18 生活 《科技》618電信業衝一波 電商、門號優惠一次來 09:272021/06/18 財經 沈嶸生命靈數／關鍵密語打動1-9號人 讓他甘願聽命於你 16:312021/06/18 運勢 喊台積電太貴跌破6字頭又不敢買 老謝指台灣散戶致命傷 22:332021/06/18 財經 保三總隊破獲大宗迷幻蘑菇栽種場 同住父母：兒不是種香菇嗎 10:502021/06/18 社會 啦啦隊女神全裸泡湯只剩一條布 火辣濕身照流出網看傻 19:052021/06/18 娛樂 《通信網路》璟德忙擴產 今年業績戰新高 14:162021/06/18 財經 用不著打房！地表最強房市雪崩來了 11:562021/06/18 房市新訊 謝觀眾捐票款《人間條件》免費看 04:102021/06/18 藝文副刊 生活熱門新聞 郭台銘急求見蔡英文 張鴻仁曝其中原因 - 生活 桃園新增6確診 足跡包含市場、Costco南崁店 - 生活 打疫苗現場碰到80年前國小同學 兩阿公互嗆一句話全場笑翻 - 生活 全台變天時間曝 典型梅雨滯留鋒襲台 大量降雨連炸5天 - 生活 打AZ疫苗疑猝死頻傳 名醫點名2種人先別打：會出大事 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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