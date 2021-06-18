端午節過後，今年的夏至將在21日登場。台北天文館透露，今年夏至發生在6月21日11時32分，夏至發生的時間是太陽剛好到達黃經90度的位置，此時太陽位於金牛座與雙子座之間，陽光直射北回歸線。而一天之中影子最短的瞬間，就叫做正午，也是太陽位置最高的時候，因此當夏至正午時分站在北回歸線上看太陽，太陽就在正頭頂，發生「立竿無影」的現象。

台北天文館指出，一般認為夏至是一年中最早日出與最晚日落的日子，但其實不然。以臺北而言，日出最早是在6月6日至6月12日間（5時3分），而日落最晚則在6月26日至7月9日間（18時48分），與地球公轉軌道為橢圓形及自轉軸有23.5度傾角等因素有關。如果長期於固定時間拍攝太陽位置，會看到太陽呈現「8字圖」的日行跡，而且夏至的太陽就位於「8字圖」的最頂端。

《淮南子•天文訓》一書提到有「夏至則斗南中繩，陽氣極，陰氣萌，故曰，夏至為刑。」意思是夏至時節北斗南指午辰方位，與子午經線相合，這時陽氣上升到了極點，陰氣在其中開始萌發，所以說，夏至是萬物開始削減衰敗的季節。

據了解，整個北回歸線共通過16個國家，臺灣則是通過嘉義及花蓮兩個縣市，臺灣的北回歸線標誌共設有3處，分別是嘉義水上鄉、花蓮瑞穗鄉和豐濱鄉，其中嘉義水上鄉標誌設立於1908年，同時也是全球首座在北回歸線上設置的標誌物，其旁設有「北回歸線太陽館」；而花蓮瑞穗舞鶴台地立有白色日晷造型的北回歸線標誌，公園內設有許多跟天象、氣候、節氣、地球科學等相關的解說牌示。

台北天文館表示，由於地球自轉軸傾角變動致使北極點漂移以及天球歲差等效應，造成北回歸線會緩慢移動。此外，有興趣的民眾，可以在夏至正午立竿見影，測試一下所在地的太陽影子最短到什麼程度，並將畫面分享在天文館臉書粉絲頁「臺北天文通」上。