歐洲聯盟今天正式公布將台灣納入安全旅遊名單，歐盟隨後在官方推特上罕見公開展示中華民國國旗，除與美國等國並列，名單圖片上更同時出現中國及中華民國2國旗，以示區別。

今天歐盟部長理事會正式對外公布，建議更新應取消旅行限制的國家、特別行政區和其他實體和領土當局的名單，台灣、美國、阿爾巴尼亞、黎巴嫩、塞爾維亞、北馬其頓、香港、澳門等都上榜。

再加上先前已在名單上的日本、韓國、新加坡、盧安達、泰國、澳大利亞、紐西蘭、以色列及中國（以互惠為前提），開放名單日益增加。

歐洲理事會先在官方推特上發布迄今納入名單的圖片，使得名單圖片上更同時出現中國及中華民國2種國旗，以示區別。

隨後歐洲理事會再在推特上公布新名單時，台灣不僅與美國等國並列，而且同樣出現中華民國國旗，展現明確對台友好立場。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）去年4月曾在推特發文感謝台灣捐贈口罩，以協助對抗疫情。而後台灣口罩運抵歐洲時，歐盟更公開華航貨機運載口罩抵達畫面，當時中華民國國旗也罕見出現在歐盟官網。

近期美國總統拜登訪歐，聯手民主盟友對抗威權體制，且七大工業國集團（G7）及美國歐盟峰會公報都強調台海兩岸和平穩定的重要性，使得台灣議題受矚。（編輯：張佑之）1100618