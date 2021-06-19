《朝日新聞》17日報導，日本一名45歲的無職男子，威脅要殺害日本民間最大醫學協會「日本醫師會」會長中川俊男，已遭警方循線逮捕；他表示，會發出如此威脅，是因為在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，中川俊男一直要求民眾進行「不講理的自我克制（自肅）」，讓他很不爽。

根據報導，這名名為蜂須忠夫的45歲男性，二度將寫有「要殺了煽動新冠肺炎恐怖的中川俊男」的信件，以及刃長約10公分的小刀，寄送到中川俊男擔任理事長、位於北海道札幌市厚別區的一間醫院。

隸屬於警視聽搜查1課的警察根據信封上的指紋，以及調閱關東群馬縣前橋市郵局等監視錄影，最後逮捕住在前橋市山王町的蜂須忠夫。他在被捕後承認犯行，稱新冠肺炎防疫措施要求民眾進行「不講理的自我克制」，讓他「很不爽」。

根據警方調查，除了中川俊男之外，蜂須忠夫還曾6度寄送類似的信件和刀子給東京都醫師會會長尾崎治夫，已以恐嚇罪嫌將他移送檢察機關偵辦。

身為日本醫師會會長的中川俊男，經常會在接受訪問時或記者會中評論疫情對策，例如在先前日本政府決定20日如期解除東京都等9地「緊急事態宣言」後，中川俊男便曾在記者會中表示，在離東京奧運僅剩約1個月的時間之下，由於東京都仍每天新增數百例確診病例，建議應延長「緊急事態宣言」，直到每日增加不到百例後再解除。