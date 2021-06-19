俄羅斯國防部18日釋放消息稱，俄海空軍遠征4000公里深入太平洋中部實施大規模演習，演練對假想敵潛艇進行聯合反潛攻擊行動，有多達20艘各型艦艇參加。美軍則從夏威夷緊急出動3架F-22隱形戰機升高監控，卡爾．文森號航母戰鬥群亦於檀香山外海戒備。大陸軍事專家分析稱，這是自冷戰結束以來，俄軍在海上最大規模的一次演習，展示俄海軍遠程聯合作戰能力。

因應俄國海軍在夏威夷附近舉行大規模軍事演習，美國航母戰鬥群緊急出動，在美軍太平洋艦隊駐紮的夏威夷群島戒備。圖為卡爾文森號航母與杜威號導彈驅逐艦。（圖／美國海軍）

《多維新聞》指出，俄羅斯國防部當地時間6月18日於推特發布消息說，俄太平洋艦隊出動至少20艘艦艇，在20架戰鬥機的護衛下，深入4000公里以外的太平洋中部地區展開大規模軍演，進行對假想敵潛艇聯合攻擊行動。

俄國防部消息說，這是一次在太平洋中部舉行的多兵種艦隊戰役演習，參加演習的有包括水面艦艇、潛艇和補給艦等20艘艦艇參加，實施搜尋、打擊艦隊，使用艦載反潛武器和航空反潛空投武器演練對潛艇攻擊。

俄軍有包括水面艦艇、潛艇和補給艦等20艘艦艇參加演習，實施搜尋、打擊艦艇，使用艦載反潛武器和航空反潛空投武器演練對潛艇攻擊。（圖／俄羅斯國防部）

參與演習的艦艇與武器包括艦載反潛直升機卡-27PL，與沙波什尼科夫元帥號護衛艦、潘捷列耶夫海軍上將號大型反潛艦和太平洋艦隊3艘輕型護衛艦與艦載直升機。俄羅斯濱海分艦隊司令介紹說，此次演習地點位於太平洋中部，而這樣演習地點與規模在俄羅斯海軍史上是絕無僅有的。

美國航母戰鬥群緊急出動、已抵達美國太平洋艦隊駐紮的夏威夷群島。

夏威夷《檀香山星廣報》(Star Advertiser)網站報導說，俄羅斯海軍艦隊15日在夏威夷以西300英里至500英里（約為482公里到804公里）的海域開展大規模演習，導致美國空軍緊急出動3架F-22隱形戰機。美國國防部官員對此表示，美國空軍從夏威夷出動F-22戰機是為了回應俄羅斯轟炸機的飛行活動，但這架轟炸機沒有進入美國的防空識別區，因此沒有被攔截。

稍早美國《動力》(The Drive)網站曾報導，美國空軍3架F-22戰鬥機近日從夏威夷基地起飛執行了一次「緊急任務」，美國聯邦航空管理局和美國軍方都對這次行動的具體內容諱莫如深。而美軍太平洋艦隊6月17日釋出消息確認稱，美國海軍的卡爾．文森號航母戰鬥群已經抵達夏威夷群島的行動區域。

大陸軍事專家滕建群分析此次俄軍大規模演習與美方反應時表示，俄羅斯意欲開闢與美國博弈的新戰場。此次海上軍演，是冷戰結束以後俄羅斯海軍舉行的最大規模演習，估計可能在今年年初已開始進行準備。

滕建群表示，目前太平洋中部地區基本上被以美國為主的西方國家所控制。此次俄羅斯海軍前出到太平洋中心區域進行大規模的演習，主要目的就是向西方國家顯示其存在感和海上作戰能力，同時向外界傳遞出俄羅斯正在進行海軍戰略調整的訊號，它向外界展示了俄羅斯海軍的發展及其遠程作戰能力。

他還表示，這場演習與在日內瓦舉行的美俄元首峰會並沒有直接聯繫。但是任何軍事演習，尤其是抵近到對方「家門口」的演習，它一定會有明確的針對性和一定的政治意味。俄羅斯此一強勢舉動，在未來美俄軍事關係中會增加更多的對抗成份。