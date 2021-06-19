周杰倫（周董）受邀擔任蘇富比「CONTEMPORARY CURATED：ASIA」策展人，目前正在香港展出中，18日舉辦拍賣會。周董提供「地表最強」世界巡演3組演出服裝進行競標，，拍賣價格已落槌，總計成交金額263萬元港幣（約942萬元台幣），全數捐給「Make a wish foundation International」幫助重症病童。

周董雖因疫情關係無法親臨現場，仍透過IG興奮表示：「Are you guys ready。」他同時在線上觀看拍賣現場狀況，粉絲紛紛留言、按讚，許多歌迷也看著直播一起參與拍賣會過程，粉絲開心說：「拍賣會太精彩了，好多作品都刷新藝術家拍賣紀錄！哥太厲害了。」、「今晚是創造歷史的一晚」，周董也熱情回應比讚的表情符號。

周董很重視該拍賣會，事前特別預告粉絲，暖心：「重頭戲就在今晚，謝謝即將來競標哥演唱會戰袍的朋友們，到時候將捐給Make a wish公益基金會，先替那些孩子謝謝你們。」

周董熱愛藝術，這幾年晉升為收藏家，日前用影片分享藝術收藏的路上，對他影響最大的就是母親葉惠美的啟蒙，以及好友蔡康永的建議，引起討論。