洪震宇在前作《風土經濟學：地方創生的21堂風土設計課》中，建立完整方法論，從原理概念到執行步驟，循序漸進，引導地方組織、返鄉青年、政府單位甚至企業界等，如何有效運用風土資源，創造發展機會。

此書更進一步，以更積極的創業思維，標舉風土創新SMART五力，提出風土經濟的商業模式，引導正在創業或亟需優化轉型的在地青年，觀光餐飲、飯店民宿等業者，以及本土產業，體檢經營方向，強化創新能力與流程，進而帶動市場商機與社會整體發展。

相較於《風土經濟學》側重在鄉鎮地方組織，《風土創業學》由「點」延伸到「線」，甚至及於「面」。

書中關注的對象，從馬祖、金門與屏東恆春半島等區域；到青年創業的高雄鹽埕與花蓮新城聚落；從餐飲民宿個案，到茶、可可與旅行社等產業。已由單點，擴及產業鏈。如此，不唯可藉由對個案的檢視與商業模式演練，獲得反省、啟發，更能對台灣整體產業發展，有更長遠的關注與規畫。

自2020年春季以降，COVID-19 新冠肺炎肆虐全球，為遏止病毒傳播，各國實行居家隔離、避免群聚集會、嚴格管制邊境等措施，此不唯影響所有人的日常生活，對於經濟社會等層面，更形成莫大衝擊，以及劇變重組。其中，航空交通、觀光旅遊、飯店民宿等產業尤其首當其衝。

而台灣防疫相對成功，島內解封，因此帶來新的挑戰與可能。當大家將目光聚焦於島內，甚至展開報復性旅遊，我們如何藉此內需大增的時機，調整甚至重建相關產業，追求更細緻的品質，更符合實際需求，讓大家重新愛上台灣，更是當務之急。

【精彩書摘】

相對於其他縣市的小鎮村落，恆春半島擁有獨天獨厚的風土條件。

大部分的國人、甚至國際觀光客，對恆春半島的認識，大概只有墾丁大街、海灘戲水，卻不太了解整個恆春半島豐富的風土資源。恆春半島是因板塊運動擠壓，從海底隆起的珊瑚礁岩地，加上位在熱帶，以及多樣的地形地貌，因此從植物、生態、甚至是族群文化（閩南、客家、排灣與平埔）都很獨特，擁有許多特有種植物與生物，堪稱是「特有種」半島。

由於過去墾丁觀光過於興盛，排擠了周遭社區聚落的發展。二十年前政府與學術單位開始輔導社區從事生態保育，不要濫採濫捕，培訓居民轉型為生態解說員，並參與生態巡守保育工作，同時推動生態旅遊活動，希望創造社區生機與商機。當時一群屏科大森林研究所的學生開始協助輔導社區轉型，其中一位成員林志遠畢業後，在二○一二年和幾位同學成立「里山生態有限公司」，選擇留在恆春創業，繼續和政府合作，輔導更多社區轉型。

當時他們輔導的七個社區，雖有差異化特色，各自定位是梅花鹿、溪流、陸蟹與潮間帶等，但行程只有導覽解說，沒有太多體驗內容，無法讓旅人深入認識社區的風土人文，不易留下感動的故事與回憶。我也發現，這些行程彼此沒有進行串聯。都是各自對外接單，社區整天忙碌接待，卻不易賺到錢。

隔年我擔任電視旅行節目的客座製作人，嘗試用兩集內容呈現恆春與滿州的社區特色，我想藉由串聯社區行程成為節目內容，呈現各地風土餐桌的故事做為示範。我也對里山團隊提出建議，要站在旅人的角度，將各社區行程串聯成二天或三天的旅行，而非單點行程，不僅能串聯社區資源，更能提高旅費，達到雙贏效果。

但是這個提議一直沒有實現。

恆春半島面臨三大挑戰

社區之間無法串聯、沒有共識，無法有效行銷的原因，主要來自三個問題。第一是生態旅遊的推動是政府部門從上而下的政策，不是從社區居民本身的生活脈絡與需求出發。因為沒有強烈的目標，又有政府經費挹注，造成社區容易向內看，彼此競爭政府資源，或是為了人事問題而爭執。承接政府委託的里山生態公司，就經常要去處理社區內部、社區之間的爭執瑣事，常常疲於奔命，也沒有太多時間思考長遠規劃。

第二個問題是，政府希望製造更多社區參與的業績，卻沒有從過去經驗萃取改善的方法，問題繼續複製，由於社區數量增加，反而擴大問題。

二○一五年里山輔導七個社區，到了二○一九年已經擴大到十一個社區。由於過去整合串聯的問題沒有解決，對外也沒有建立清楚的品牌意象，輔導團隊還沒有累積經營方法，引導資深社區以母雞帶小雞的方式協助新進社區逐步成長，反而加入更多社區，讓戰線越拉越長，不僅稀釋政府資源與輔導人力，也造成彼此競爭有限資源，更加無法整合。

第三個問題是政府主導行銷，反而陷入低價漩渦。由於政府部門訴求大眾，希望物美價廉、增加人氣，對社區導覽解說訂出統一定價，加上社區人力成本由政府經費承擔，沒有成本管理概念，更沒有動機與方法持續開發行程內容，導致內容與品質沒有提升，客人也以走馬看花為主，很難有客人回流。

政府十多年來的投入，效益卻沒有顯著提升，上述的三個問題就是來自管理學者克里斯汀生所強調的，一直投入資源、舉辦活動製造人潮的「事件思維」。從克里斯汀生的角度來看，這種由外而內的推力，希望能創造地方的繁榮，卻無法產生持久性的創新；要能建立長期的繁榮與創新能力，就需要落實到日常的執行流程，建立在地人的參與能力，包括從開發行程、提升品質、營運管理、定位定價與品牌行銷。

否則就算投入再多資源，扶植更多社區，也還是會遇到原地踏步的問題。

恆春半島的風土經濟學商業模式

恆春半島各社區有不少達人的技藝需要被記錄，可以開發成體驗的內容。例如港口村的居民大多從事漁業，有鬼頭刀與飛魚等物產；村長楊秀蘭很會做料理，她的料理故事，加上社區生產的有機黑豆，能製成不加石膏、口感獨特的黑豆腐，甚至連黑豆渣都能做成獨特的黑豆渣餅；以及將飛魚鱗熬煮五小時後，變成類似洋菜凍的甜點，再搭配屏東特有、吹著鹽霧海風的港口茶……，這些物產與體驗，都需要被細緻的包裝加值成更好的內容。

(本文摘自《《風土創業學》/遠流出版 )

【作者簡介】

洪震宇，清華大學社會學碩士、政大社會系畢業。

台灣少數連結人文與商業的創作者與實踐者。曾任《天下雜誌》副總編輯、創意總監，規劃過三一九鄉專輯，也當過《GQ》國際中文版副總編輯。

長期推動風土節氣飲食、在地旅行與社區組織運作，2012年受邀於TEDxTaipei發表演說，曾獲選為《Shopping Design》2013年年度影響力人物，被稱為是「台灣新品種旅行設計師」。

目前致力於成為跨領域專業的溝通者，與資源鏈結整合者，希望將複雜的事情變得簡單、有趣，更有深度，產生更大的社會影響力。擔任跨專業領域培訓教練，引導企業、地方組織、社福團體、教育界與政府部門，培養故事力、提問力、寫作力與企劃力，提升溝通與創新能力。

著有《風土餐桌小旅行》、《旅人的食材曆》、《樂活國民曆》（與彭啟明、李咸陽合著）、《精準寫作》、《機會效應》、《走自己的路，做有故事的人》、《資訊夢工場》等。

曾獲開卷美好生活書獎、入選台北國際書展大獎、經濟部財經管理傳記類金書獎與國家文官學院年度選書，並多次獲誠品選書等。

2020年以《風土經濟學：地方創生的21堂風土設計課》獲金鼎獎非文學圖書獎。