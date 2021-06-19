新冠肺炎疫情持續延燒，全國各級學校停課延至6月14日，在得知這個消息後，包括小編在內，身邊周遭的朋友、同事，莫不一片譁然，也少不了陣陣哀嚎聲：「誰來告訴我這是假消息？」作為職業婦女，一邊居家辦公、一邊照顧孩子，還有永遠做不完的家事……，許多人自嘲：「還沒等疫情過去，就先得憂鬱症了！」確實，值此非常時刻，千萬別自亂陣腳，唯有先穩住自己，才能有餘裕照顧好家人；小花平台提醒所有的媽媽們：「工作、家事、孩子，讓妳的壓力大到爆表？及早為自己做好保險保障規劃，就是給家人一輩子最棒的禮物！」

千禧世代、X世代、橘世代媽媽保單規劃比一比

為因應人生不同階段的理財需求和人身風險，小花平台保險顧問建議，趁著年紀輕、體況較佳時，及早為自己做好老年保障規劃，同時不要忘了定期檢視自己與家人的保單，以防當突如其來的風險出現時，可以感覺有了依靠，不致驚慌失措，家庭經濟也能暫時獲得保障。

以下小花平台保險顧問針對不同世代媽媽提案寵愛自己的投保妙招，趕快來看看自己屬於哪一世代媽媽、又該如何妥善安排個人保障規劃？

「千禧世代」媽嗎（年齡介於31歲至41歲）

提早為養老做打算並著手規劃健康醫療保障

一般來說，這個年齡段的媽媽通常已經成立了自己的小家庭，除了需要負擔子女的開銷外，通常父母已屆高齡，另需要額外負擔父母的醫療費用和日常照顧，這也就是所謂的「三明治族群」，不僅要面對來自工作的壓力，還得同時把家庭照顧好，可謂是蠟燭兩頭燒。

小花平台保險顧問指出，「千禧世代」通常對於數位工具很在行，不妨善用時下流行的網路投保，便利、快速且即時，像是定期壽險、實支實付型醫療險及意外險等，都是可以作為優先考慮的險種，「上網買保單最大的優勢，就是不受時間和空間的限制，隨時隨地都能上網投保，對於忙碌的職業婦女而言，可以省去不少麻煩。」