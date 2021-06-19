近2周來，台灣每日確診新冠肺炎人數逐漸趨緩，死亡人數卻未等比例下降。

專家建議，應增加採檢盡早找出患者，善用監控治療與血氧機降低醫護壓力，控制致死率。

「每一位受到感染，因此失去生命的國人，都是台灣這個大家族的一份子。身為總統，我要再次表達最深切的不捨與歉意。」6月11日，總統蔡英文針對防疫工作的談話中，將降低重症率及致死率列為重點目標，因為全國實施3級警戒近1個月來，每日確診人數雖明顯下降，死亡人數卻仍未獲有效控制。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至6月15日，全國新冠肺炎確診病患總數為13238人，其中460人死亡。

死亡案例當中，有超過300人發生在今年6月，致死率也因此由6月1日的1.54％，上升至6月15日的3.47％，已經高於全球平均2.17％。

「致死率」高低並非評估防疫成效的唯一指標，還必須與疫情流行波段一併分析，台大公共衛生學院教授陳秀熙指出，去年全球爆發第一波新冠肺炎疫情期間，美國、英國致死率皆曾高達10％，相較之下，今年才出現第一波本土流行疫情的台灣，「目前」致死率還不算太高。

但台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民觀察，台灣的致死率曲線持續向上，意味著疫情仍在升溫階段，況且有部分病患是在確診24小時內死亡，須先釐清原因，才能防止致死率繼續飆高，「致死率高的原因，究竟是病毒變強、民眾警覺性不夠，還是醫療量能不足以照顧好病患，都必須有效釐清，才能對症下藥。」

早期發現》揪出隱形感染源

仔細分析指揮中心公布的資料，6月9日到15日之間的152例「確診死亡個案」當中，有41人在確診1周內死亡，另有18人在死後確診，其中7人到院前已無生命跡象，死後確診病患又可分為「採檢日早於死亡日」，以及「採檢日就是死亡日或晚於死亡日」。

染疫死亡的因素很多，無法一概而論，指揮中心發言人莊人祥分析，高齡、有高血壓、糖尿病等慢性病史的民眾，一旦染疫的致死機率明顯高於其他族群，國內確診死亡病患當中，60歲以上就占將近9成。

但台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅分析，「確診後1周內死亡」的病患，確實有可能是高齡長者或本身有慢性病史，導致病情急速惡化，但勢必也有部分病患是太晚被發現才回天乏術，「台灣的醫療能力再好，面對病入膏肓的重症者，也很難救回。」至於死後確診，更代表病患直到病危或死亡前，都沒被發現染疫。

「如果公衛與醫療體系，能增加早期診斷新冠病毒感染者的能力，並提供醫療協助，（死後確診）數字一定會下降。」王明鉅直言，政府現有的採檢量能太少，再加上隱藏在社區的病患因為3級警戒不敢任意就醫，是致死率升高的重要原因。

強化醫療》病患獲充分照顧

除了早期發現，讓病患獲得妥善醫療照顧，也能有效降低致死率，但台灣第1線醫護人力顯然相當吃緊。陳秀熙直言，「如果國內的醫療量能沒有改善、不能給予確診者充分照顧，僅依賴NPI（非藥物措施）防疫，致死率恐至4％以上。」