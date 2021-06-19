配合三級警戒延長，教育部同步宣布各級學校 7 月 2 日前停止到校。迎來史上「最長暑假」的同時，卻苦了突然需要在家身兼「教職」的家長們，該如何發揮「停課不停學」的最大效益，讓孩子在家中適度放電、持續學習、拓廣視野，成為全體台灣家長今年最困難的「暑假作業」。全球多元旅宿平台 Airbnb 蒐羅一系列適合親子同樂的「校外教學」線上體驗，家長們可以帶著孩子與來自全球的體驗達人們互動，以輕鬆簡單的對話、幽默風趣的遊戲、五花八門的「課程」內容，讓孩子們「線上踏青」並與世界接軌，不必出國也能增廣見聞！

根據美國一項在疫情嚴重期間針對家長的調查指出，受疫情影響，每周至少參加一項課外活動的孩子人數下降三成（30%），而參加多項活動的孩子比例則下降近五成（50%）。儘管在當時的封城限制之下，多數美國家長仍希望孩子們在家中也能維持活動習慣，近九成（86%）受訪者擔心，若取消課外和課後活動，孩子們會錯過重要的發展機會，此外，超過七成（71%）的受訪家長也擔心缺乏課外活動會影響孩子的心理健康。

Airbnb 蒐羅近 75 種、來自全球 20 個國家／地區的「校外教學」線上體驗，包含與非營利組織 Classroom Champions 的合作，該合作是一系列由志願的奧運選手、殘奧會選手和專業運動員提供的社交和情感課程與指導體驗， Airbnb 協助將這些體驗帶到線上與全世界。

Airbnb 精選線上「校外教學」系列內容多元，包含「到斯里蘭卡觀賞野生花豹」、「與鯊魚專家一起潛入大海」、「與天文學家共同探索太空」、「義大利蝴蝶麵和熔岩巧克力蛋糕烹飪課程」、「製作傳統墨西哥皮納塔（Piñata）」、「探索阿根廷街頭藝術和塗鴉」、「摺紙與日本文化的精髓」，讓好奇心旺盛的孩子們，人在家中坐也能與世界互動、演練外語學習成果；更因體驗達人來自全球各地，孩子們沉浸在不同文化的同時，也能自然地以各種外語與齊聚螢幕前的異國朋友們對話遊戲。有興趣的家長們可前往Airbnb 線上體驗：戶外參訪網頁，了解 Airbnb 遍及全球的「校外教學」線上體驗，邀請世界各地體驗達人到家幫你帶小孩。