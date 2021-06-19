受疫情影響，這幾個禮拜以來，線上購物的人們持續在增長，物流中心壅塞成為新常態，不能隨意逛街選購商品的期間，大部分人只能透過線上購物，這樣的趨勢早在去年就於世界各地頻繁發生，根據 Digital Commerce 360 的統計顯示，2020 年零售業的銷售總額中，線上購物就佔了 44%，有將近一半的人倚靠網路生存，網路環境如此變動，你的網站服務還能維持不變嗎？

現在是時候為自己的品牌網站及網路服務做一次全面健檢，別讓消費者造訪頁面時，得不到任何反饋就悻然離去，五倍紅寶石執行總監張雅琇認為：「消費者認識品牌的方式現在已改變，線上成為最重要的管道了。」品牌經營者及行銷人們須認清時勢現況，把握現在的時間點，重新整頓優化網站。

【網站及網路服務五大 NG 症狀】

當大眾透過 Google 搜尋商品，被引導到品牌網站，卻發現網站出不來、結帳畫面當機等各種 NG 狀況，可能就會失望而轉至競品平台或體驗更好的網站消費，更甚者也可能「永遠不回頭」，五倍紅寶石執行總監張雅琇分享了五個最出現的症狀，趕快來健檢一下！

1、網站看起來就像圖庫

現在的網路技術已經很發達，但還是有一些產品網站，使用一張張圖片疊成一個網頁，先不論圖片設計的美感，使用者光是進入頁面，Loading 就會佔去大量時間，即使現在 4G、5G 的速率看似很夠，但每個人的網路硬體環境都不一樣，實際檢視圖片的原始碼，連 SEO 的關鍵字也沒有埋在圖片語法中，整個網站看起來就是一個圖庫，實在挑戰使用者的耐性。

2、意義不明的中英文夾雜

追求國際化雖然也重要，但有部分在地品牌沒有做外銷，卻在一個網頁上同時呈現相同文案的中、英文版本，使用者真正進到網頁瀏覽資訊時，英文部分不但成為不必要的訊息，反而還增加使用者瀏覽負擔，並非是使用英文內容不好，而是必須釐清在品牌網站上是否需要做「英文版」，如果是在地品牌有需要拓展海外市場，網頁設計上也必須得將中英文分開為兩個頁面呈現較佳。

3、SEO 關鍵字設得很複雜

一般網站不論文案或圖片，都會在語法裡埋放「關鍵字」做 SEO，但有時沒有編排優化而直接用產品全稱放在語法中，反而會成為品牌的絆腳石，例如，一般網友想找「蛙鏡」會直觀的搜尋這二字，再從搜尋結果中篩選各種樣式的蛙鏡，而非是輸入「暢遊大海成人入門流線型蛙鏡」這種具體又複雜的字，這也是經常會被品牌忽略的地方，如果你的產品涵蓋一些專業術語，請從消費者視角切入用字，建構適合 SEO 的關鍵字。

4、產品很好卻卡在結帳畫面

網站產品創意很好，頁面本身也設計得當，在無可挑剔的狀態下，消費者進到結帳頁面卻卡住或當機，這樣辛苦鋪好的使用者體驗流程只是無效商機，因為把消費者留住，卻「無法」讓他們採取行動，，張雅琇說，之前曾經處理過一個知名募資案，由於迴響太好導致原先募資平台流量承受不住掛掉，後來客戶緊急找了五倍紅寶石重建結帳介面與機制，才順利解決。一個好的網站，除了內容呈現外，系統架構設計也相對重要。

5、自動化時代還在人工監測流量

即使現在很多網路服務已經自動化，仍有網站採用人工方式監測及調整流量，承第 4 點所提及的，如果造訪人數大量湧入，系統反應不及造成當機狀況，將使消費者無法結帳錯失良機，自動監測的優點在於能隨時反應並調配流量，達到即時性的處理，，張雅琇說，這點對品牌來說很關鍵，現在消費者在購物平台選擇上很多，一但網站結帳掛掉，立刻就會轉往其他更好的平台結帳，建議品牌需把人工方式替換掉，才能永久解決這個問題。

【網站健檢不合格，如何改善？】

想要發現網站及網路服務的細部問題，一定要優先挑選有做過「網路服務開發」的團隊，如果團隊沒有運行過大型的網路服務開發或在這一塊並非專精，很容易會忽略小問題釀成大事，「魔鬼藏在細節裡」，唯有透過專業團隊的大量經驗執行面對，才能對症下藥。

疫情關係，讓不常被造訪的公司網站、產品頁面有機會重新被關注，原先該有的實體商品選購體驗，如今通通強制被轉往線上，優化品牌網站及網路服務，應被視為現階段最首要的任務。