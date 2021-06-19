根據《財訊》報導，在全球投資主流瞄準「解封受惠股」之際，台灣卻因本土疫情爆發，許多投資人搶進防疫概念股。但近期防疫概念股中的口罩股不漲反跌，相關檢測股也僅有一到兩成的漲幅，防疫股漲幅動能已經大不如前。

《財訊》報導指出，去年在疫情恐慌商機帶動下，相關防疫概念股股價上漲力道強勁。例如口罩股的恆大，一度大漲430%，6月股價最高來到215.58元；不過，第3季疫情趨緩後，恆大股價立即大幅修正，最慘跌到78元。今年5月疫情惡化，恆大也只有短短反彈一週，最高來到120元左右，股價要突破百元都很困難。

《財訊》分析，去年疫情爆發時，投資人也興起檢測股投資風潮，其中瑞基股價突破400元，ABC─KY也衝破180元，興櫃的金萬林股價也衝上兩百元。不過，今年疫情增溫，這些公司股價幾乎反彈無力，也顯示檢測股也有暴漲暴跌的特性。

不過，通過國際認證的快篩試劑相關公司，在亞洲疫情仍在傳播時，仍有不錯的商機。泰博的體溫計去年切入德國與日本等市場，額溫槍年營收仍有望持穩；新冠快篩試劑新產能已經投產，開始出貨到國內外醫療院所，此外，國內血氧計需求爆發，泰博已經出貨1.5萬台給政府防疫單位，單月產能拚10萬台，是全國最大供應商。

另外，根據《財訊》報導，擁有快篩商機的寶齡富錦也增加產能，快篩試劑月產能有機會提升到300萬劑。寶齡富錦4月接到印度標單，訂單達百萬劑以上，台灣商機也開始爆發，隨著各地設立快篩站，公司第3季營收表現可望提升。

不過，儘管近期快篩商機火熱，但商機高峰可能維持1季左右，搶進投資手腳要快，尤其在月營收成長公告後，若股價無法繼續往上走，就得先停利出場，免得投資來回只是一場空。