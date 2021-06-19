近年因新興毒品不斷推陳出新，與混藥所造成藥癮者思覺統合失調，帶來虐嬰、逆倫、弒親、兇殺、群毆…等社會問題，因長期沉浸在毒品的戕害中，不只摧毀原本幸福家庭，更影響社會治安、動搖國本。其實藥癮者是身心靈受傷，更是腦部生病了，藥癮戒斷是一直不斷反覆的，若光說愛卻沒實際行動其實是不夠的。當新興毒品不斷以變裝方式戕害下一代，毒品犯罪已成為社會治安的最大隱憂，當緝毒查毒阻止不了毒品的滲透，利伯他茲教育基金會秉持「一個都不放棄」的理念，以「無懼的堅持、無距的愛」站在毒海的最前線，成為「毒海破網再生手」。

復歸工程 點滴心頭

面對破碎的個案與家庭，吸毒的撈人、販毒運毒製毒的堵人、協助重返社會的再生人，復歸修復工程需集結更多專業人力與多元資源。跟毒品打仗第一個考驗是安全，例如半夜接到電話去救援個案，曾遇被人拿槍威脅、被口出惡言粗暴對待、被藥頭阻擾或幫派挾持等，所以有時這過程請不到社工。

而利伯他茲基金會執行長周涵君，從事毒品預防與藥癮者復歸社會工作已逾二十年，她勇敢站在毒海最前端工作，近年把重心放在沒人願做的復歸工程，基金會不跟幫派掛鉤，也不去告密誰賣毒，讓毒癮者知想改變走正途時，有人給力給溫暖一起陪伴。

種子教師 意義治療

當人走時倒帶回顧生命的重點歷程，其實很多是為了幫助相同遭遇的人，所以基金會從意義治療培訓種子教師，也帶領過來人成為助人工作者。心理師或社工在學校宣導時，小朋友常常不專心聽，但當種子教師站上講台說，我就是曾經怎樣怎樣…全場兩千人都會瞬間變安靜，這過程看到團隊有真實案例很重要。

利伯他茲擁有全台最多元的輔導團隊，含精神科醫師、臨床心理師、諮商心理師、犯罪研究、心輔員、社工師、就業輔導員等，也培育過來人以親身經驗進入校園及監所，做為犯罪預防、反毒宣導暨生命教育的先鋒。以前會去校宣說明毒品危害，告訴孩子勿碰毒品，但後來宣導很難做，因新興毒品藏飲料糖果防不勝防，所以後來把時間放在個案輔導，關懷對象以藥癮更生人、藥癮家庭、藥癮司法少年，經評估有就業需求及意願之藥癮者為主。但協助藥癮者回歸社會無法速成，完全不碰藥需經約六次復發，因藥癮者也是自由人，所以輔導做法不脅迫應怎麼做，著重用心傾聽故事，待彼此建立信任關係後，會發現他們都值得被再次擁抱。

職能培力 破網再生

職能培力修復歷程為復能、賦能、富能、付能，重啟藥癮者對生命之盼望和自信。利伯他茲職場師資級陣容堅強，往治療型設施一條線輔導，設中途之家咖啡廳這類職場，讓藥癮者職能培力在安心場域喘息，例如第一家社會企業七品聚實習餐廳，心聚點人文咖啡小棧，九個菓子銷售工作坊，五餅二魚古早味，十二籃黃金泡菜烏龍麵轉型為九菓烘焙坊。

經由做中學的實務操作理念，習得一技之長，藉由一對一的實作教學，協助藥癮者找回工作動能，建立正確的價值觀與工作態度。待自信心增強後，再轉介到職訓中心或證照中心，透過有系統培訓取得相關證照，並連結外面的友善廠商，再從就服組介紹他們工作，逐步銜接家庭與社會。毒海破網再生手以永不放棄的愛，協助藥癮者珍愛自己，找回並發揮生命中原有的潛能與優勢，活出自由自在的生命力。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

本文作者:理善國際關懷協會．林鳳

(本文摘自《理財周刊1086期》)