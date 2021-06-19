80多歲的阿伯坐在輪椅上被推進心臟內科診間，但是他一見到醫生，想說的不是胸悶或是心臟不舒服，而是默默揭開褲腳，露出烏青發黑的雙腿、已是嚴重血管阻塞缺氧的狀態。這是高雄醫學大學附設醫院內科副主任、心臟血管內科主治醫師許栢超醫師的診間，常常會出現的畫面。

近日受到疫情影響，許多人對於「血栓」兩字格外敏感。不過對許栢超醫師來說，血栓的威脅不只在於施打疫苗的不良反應，而是更廣泛發生於慢性病患的身上。

血栓是在血管中形成的血塊，於循環系統中妨礙或阻斷血流，導致栓塞，如果沒能即時處理，肌肉功能將會壞死，隨時面臨截肢或死亡危機。

值得注意的是，血栓會出現在血管流通的任何部位，然而民眾往往只注意到心臟這部分，卻忽略了周邊血管是否早已出了問題。

●雙腳是人體「第二心臟」 上下血路不通就是大患

「心臟是人體的重要生命中樞，大家會注意保養心臟，卻忽略周邊血管也要保持暢通。雙腳是人體的第二心臟，要足夠強健才能把血液輸送回心臟，這個知識大家一定要有。」

他強調，一旦雙腳血液循環變差，下肢行動困難，跛行、傷口不容易癒合、甚至潰爛、壞死等情況就可能會接踵而至。

「但腳的血管很長，我們要確保患者有足夠的下肢血液循環，是要從下肢上方的血管一直通到腳底，只通上端部位而沒通到肢端，效果可能有限，反之亦然。」

許栢超醫師是心臟內科的主治醫師，但周二的門診時段候診區裡，常有「輪椅大軍」在外等著看診，裡頭許多病患都有糖尿病、洗腎、周邊血管阻塞等慢性疾病，數量有時往往多過心臟本身出問題的病人。主要原因是處理心臟血管的醫師在台灣或許不少，但專攻周邊血管疾病的醫師卻是有限。也正因此，在南台灣有相當多末梢循環異常導致肢端阻塞壞死的患者，都會來到許醫師的門診求助。

「如果常覺得手腳冰冷、麻木，腳趾、手指發黑，都可能是周邊血管已有堵塞缺氧的狀態。」許栢超細數，若患者有警覺能及早就醫，透過導管治療，會看見患者有很大的進步，可能從需要大截肢，進步到只要局部腳趾切除，卻能保有行動力，或是完全復原。

許醫師的專長也不僅僅是在周邊動脈疾病，周邊靜脈栓塞和肺栓塞也是他臨床上常遇到的急症。許醫師回憶，幾年前他曾遇過一位肺栓塞的病人，一入院就已經是急救狀態，緊急處置並裝上葉克膜後，馬上為患者進行導管手術並消融血栓，很快地血壓逐漸恢復正常，渡過危險期後，患者不但脫離葉克膜順利復原，到現在都還維持門診追蹤，生活情況也相當良好，這也是讓許醫師發現，原來周邊導管的介入治療，真的能帶給病患相當大的幫助，因此積極投入周邊血管的導管治療領域。

●心臟內科醫師的保養之道很科學：掌握好自己的血脂、血糖、血壓

許醫師強調，打造強健的第二心臟，維持雙腳最佳行動力，是保護心臟之外的另一個重點。除此之外，雖然是老生常談，但是避免抽菸、控制血脂、血糖、血壓與適度運動，絕對是心臟強健的不二法門。

但是該怎麼做到呢？平日在醫院忙碌，還要兼顧研究，回家也不忘幫忙照顧小孩享受天倫，許栢超分享他的養生之道，注重的是科學管理。

1.掌握自己的生理數值。

許醫師不會特別忌口，但是會定期注意自己的血脂、血糖與血壓變化。這是對自己生活作息的最科學判準。他知道自己略有高血壓的問題，會規律服藥，以監控數值衡量自己的身體狀態。另外即便自己的血脂不高，他還是會適度的使用statin類的降血脂藥物來儘可能降低血脂，保養好自己的心血管。

2.好好保護雙腿。

不論是年長者或慢性病患，讓雙腿保持溫暖都是養生重點。尤其是慢性病患，盡量不要在肢端產生傷口，平日可以穿襪子加以保護，泡腳或是按摩，都能活化肢端血液循環。日常也可多觀察腳趾和手指頭的顏色，如果偏紫甚至發黑、偏白都是警訊。

去年一月，新冠肺炎疫情剛起，國內尚未管制出入境時，身兼內科部副部長的許栢超寧願放棄高額訂金取消出國蜜月計畫來做超前佈署。他笑著說，因為自己從小就很喜歡「聖鬥士星矢」這類的動漫，從中學到團隊合作的重要精神，也很享受團隊合作所帶來的成就感。現實中，許栢超期許自己，即使不是防疫第一線，也要做最佳後盾，在疫情期間守護慢性病患，為「暢通血路」擊退血栓，當最強大的守門人。