如果有天能聽到自己的心跳，正常嗎？北市一名方先生表示，最近常聽到自己心跳聲，或是感覺體內器官跳動的聲音，以為自己的心臟有問題，於是前往醫院進行檢查。結果發現，心臟本身並無異狀，又擔心可能是耳朵有問題而求診。資深耳鼻喉科醫師李宏信提醒，這種耳鳴現象雖然情況較少見，但耳鳴出現時，並非單純老化，也有可能是其他疾病發病的徵兆，如果發生異狀，建議可就醫進行全面檢查，才能對症治療。

李宏信說明，一般來說，耳鳴可分為他覺性耳鳴和自覺性耳鳴2大類。前者除了患者聽得到之外，利用儀器也可以聽到耳鳴聲，多發生於血管性疾病與肌肉性疾病，臨床上並不常見。症狀表現包括能聽見自己心跳的搏動性耳鳴，大多是因連接鼻腔與中耳腔的歐氏管出現功能障礙所引起，有些患者因為鼻過敏或鼻炎之故，造成耳咽管內部黏膜腫脹互相接觸，因此患者可能聽到自己心跳聲。

值得注意的是，如果與心跳同步的搏動聲遲遲沒有消失，長達數天或是反覆發作，一定要盡快到醫院進行更精密的檢查，因為這類型的耳鳴，可能與腦動靜脈畸形有關，千萬不可大意。

至於另一種自覺性耳鳴則占大多數，屬於一般常見的耳鳴，患者會聽到外界不存在的聲音，是1種自我感覺或從內在發出的聲音，聲調有高或低音，可能出現打鼓、蟬叫不同聲響，因人而異。

耳鳴一般音量不大，大家以為是勞累所引起，只要休息幾天就會消失，但有時持續不停，雖然不會感到不適，若隨著時間拉長耳鳴聲音越來越大，而且持續不間斷，24小時不停耳鳴，病人就會非常不舒服，才發現問題嚴重，找醫師協助診斷與治療。

時間拖延越久，症狀越嚴重，內耳神經受損情形變嚴重將不易治療，到各大醫院進行多種檢查但都找不出正確的原因，因此只能耐心接納，與之共存。耳鳴初期只要生活調適、身心平衡，就可能自然痊癒，或是初期發作症狀不太嚴重時，及早透過藥物輔助，也能達到改善效果，建議病人及家屬都要耐心接受治療，以期早日康復。

李宏信指出，通常針對3個月內發生的耳鳴現象，可先透過清淡飲食、維持規律作息、適度放鬆心情，多數能逐漸痊癒不須用藥，倘若長期一直有耳鳴困擾，治療需從打通內耳血液循環著手。

首先會給予清血藥物疏通內耳血路；再使用神經活化營養劑，有助修復已損傷的內耳神經，使其恢復正常功能；最後須阻止內耳血管過度收縮，產生缺血、營養失調，避免神經壞死萎縮的可能性。

耳鳴發作的原因多元，也可能是重大疾病的警訊，最好仔細留意症狀表現，並提早就醫，出現耳鳴症狀多久也決定治療的時間長短，因此耳鳴困擾愈久，就越需要長期抗戰。

家醫科醫師李政道提醒，平日應適度放鬆心情、培養良好睡眠習慣、減少刺激性、高油多鹽飲食，以免加重耳鳴症狀。此外，若是患有心血管疾病、糖尿病或高血脂症等代謝症候群的高危險族群，發現聽見心跳的搏動性耳鳴現象時，也應盡速就醫檢查。