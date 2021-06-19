日本捐贈的124萬劑AZ疫苗於15日開打，卻有多起返家猝死案例，多為高齡長輩死亡，儘管無法證實與AZ疫苗有關，但引發民眾疑慮。不打疫苗，長者染疫易變重症，打疫苗又可能有風險，打不打都為難，該怎麼考量？

●中研院研究員計算每日死亡機率 呼籲先別嚇到

對於民眾的質疑和恐慌，中研院生醫所兼任研究員何美鄉有一種計算方法，呼籲長輩們「先不要被數字嚇到」。

她指出，台灣90歲以上的人口為14萬3322人，依據內政部資料，去年90歲以上的長者，粗死亡率為千分之191。也就是說，每天平均有75位90歲以上的長者，因為不同的疾病往生。而這次的疫苗若分5天施打，以100％施打率來計算，則每天將有15位施打疫苗者在施打疫苗的同一天往生；若以50％施打率來算，則有7位施打疫苗者在施打疫苗的同一天往生。

何美鄉的結論是：「這是一個純屬機率的運算，只是要幫助長輩們，先不要被數字嚇到了。」至於另外的因果推論，她則認為還需要更多的資訊。

●前台大感染科醫：應好好追蹤台灣血栓案例

前台大醫院感染科醫師林氏璧則認為：「沒道理別國打了幾千萬劑都沒事，只有我們有問題。」他觀察，英國、歐洲、韓國大量施打AZ之後，都沒有看到老人家大量猝死的情形，不是沒有死亡，但針對死亡個案都會一一去釐清死因，判定和疫苗有無關聯，因此他認為，這些案例應在尊重家人意願下做解剖釐清死因與疫苗是否相關，有了確定死因，也能幫助家屬申請疫苗藥害救濟。

然而，從國外經驗來看，林氏璧指出，目前為止AZ疫苗會導致死亡的是TTS血栓併血小板低下症後群，不過這多半發生在比較年輕的人，而且是從注射完4天才開始有症狀，和國內許多猝死案例不同。

若是造成馬上死亡的原因，比較可能是嚴重過敏性休克，但這種情況絕大多數發生在注射完半小時內，這也就是為什麼打完疫苗要在原地觀察半小時的原因，一旦發生過敏性休克，只要能馬上發現、並且給藥或急救，都能很快救回來。

林氏璧也建議，指揮中心更該做的是好好追蹤台灣目前已累積的5例確診、2例疑似待審查的血栓案例，因為從發生機率來看其實沒有比歐洲低很多，究竟是哪個年齡層的人發生血栓？又發生在什麼部位？後續的治療或死亡情況又是如何？他認為這些資訊非常重要，應盡快向國人報告。