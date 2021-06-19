哥倫比亞級（Columbia class）潛艦

美國海軍已向國會遞交長程造艦更新計畫，不再猛提以造艦355艘為標準的計畫，反倒列出未來海軍配置的優先順序。

據《防務新聞》（Defense News）報導，新文件顯示，人員編配艦隊最少為321艘，最多可能達372艘。而以往在模擬，兵棋推演和分析下，認為要在未來戰鬥中，反制來自中俄的威脅，至少需要355艘。但321艘的思維較貼近眼前的財務限制和業界產能，和先前不同。

美國海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）說，根據海軍的經費，約負擔得起300艘軍艦。而展望未來幾年，海軍造艦預算大增的希望不大。文件顯示，補充321—372艘人員編配艦隊的，將是77—140艘無人水面艦與潛艦。雖然這些新型無人艦有龐大的潛力，但也有較大的開發風險，而這意味著較大的目標範圍。

打造哥倫比亞級（Columbia class）潛艦

不過，隨著原型設計與實驗逐漸去除技術及操作的不確定性和風險，加上更清楚地了解相關成本，這些目標範圍將會縮小。也因此，美國海軍的有無人員編配艦隊總數可能從398艘到512 艘不等。文件中還說，海軍明年會在2023會計年度預算需求提案中，列出更詳盡的遠程計畫。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）17日在聽證會中說，355艘軍艦是個好目標，但他致力要有適當的戰力組合。他並強調，規模很重要，但戰力也很重要。

文件中一如往常，強調美國海軍對水下作戰的重視。而海軍領導層不斷表示，這是他們需要維護並擴大的優勢。不過，它也指出，在 2030 年代末哥倫比亞級（Columbia-class）彈道飛彈潛艦採購結束之前，海軍和造船業界不會大幅擴增攻擊潛艦隊的規模。

「對海軍來說，維持水下優勢是優先要務，核動力攻擊潛艦（SSN）和核動力彈道飛彈潛艦（SSBN）是海軍最具生存力的打擊平台，也是威懾和戰勝對手的關鍵。為了滿足增加潛艦的需求，工業基礎產能必須擴張。」

此外，文件中還說，海軍要致力部署較多的小型水面戰艦，而不是大型，但數量較少，利用較大型感測器和武器，只負責從事最複雜任務的水面戰艦。雖然文件中仍支持核動力航母，但也指出，將繼續研究並分析輕航母等新戰力概念，好徹底了解它們以更分散方式，來執行關鍵任務的潛力，並為未來部隊的最佳組合提供資訊。