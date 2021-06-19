根據大陸籃球記者賈磊18日搶先爆料，強調大陸CBA已經開過股東會投票通過，下季將採全華班，也就是全本土球員方式進行，直接衝擊到先前宣告重返北京首鋼打球的林書豪，畢竟他是以「外援」身分加盟CBA，不過CBA官方隨即發文澄清目前什麼都還沒確定。

以下大陸CBA官方新聞稿內容，「CBA聯盟18日召開第14次股東會，經討論與表決後同意，2021-22年球季CBA將努力推動恢復主客場制比賽，為此綜合各方面考量，下賽季CBA聯賽在努力恢復主客場制的前提下，將根據實際情況從前期擬定預案中確定最終賽事方案。

目前擬定的多個候選方案中，包含了下季先行由本土球員參賽，待時機成熟時恢復使用外援的方案。下一步，CBA聯盟將向大陸籃協上報相關方案並等待審批。」

如此一來，假如CBA下季採用全華班方式進行，林書豪自然不太可能續待CBA打球，就算如同CBA官方公布，先行採取全華班，然後等到時機成熟才恢復使用外援，豪哥也要待在北京苦苦等待可以上場機會，這樣子他還會想回CBA嗎？或是他可修改身分成為「本土」嗎？