藝人曾智希近年來進入戲劇圈發展，外型亮麗擁有「小郭雪芙」之稱，演出連續劇《天之驕女》表現不俗，演技受到外界肯定與支持，近日她在社群PO出素顏床照，看起來精神不振，原來是她生理期來了，演藝圈好友鄭仲茵有感的表示「懂妳的辛苦」。

曾智希近日在社群寫下生理的痛若，每個月都要來一次的折磨，以前是很單純的肚子痛，後來變成肚子痛和脹奶的痛，肚子已經沒像以往那麼痛，腰卻酸到快爆炸，現在則是通通來，並加了一個頭痛，應該不會再有其他的毛病出現了吧！

而曾智希生理期的這段時間喊著「好累喔!繼續躺在床上」，在PO出的照片能見到全素顏的她，穿著細肩小可愛露出香肩，雖然氣色不佳仍可看出擁有好膚質；曾智希之前也有在社群曬出素顏的照片，因疫情的關係，除了工作之外，她每天在家都素顏並表示「臉部皮膚覺得舒服，已經連續好多天皮膚可以自然呼吸，膚質變得越來越好！」照片裡可以看到曾智希的皮膚，晶瑩剔透、白皙的皮膚，顯現出她身體狀態，相當地健康。

許多網友在底下留言表示：「我也是最頂級胃痛」、「辛苦了！但一樣超美」、「我是還會加胃痛」、「感同身受」、「吃巧克力！喝熱可可！」、「多休息喔！」、「我每個月也好痛，因為我月底都會吃麻辣鍋」、「真的！每個月都要折磨一次，感同身受」