周五（18日）航運股再度扮演盤面領頭羊，趁著長榮被「關禁閉」10天（5分鐘分盤交易），散裝航運接棒噴出，受惠於散裝原物料需求強勁，BDI指數（波羅的海綜合指數）衝上11年歷史新高，包括慧洋-KY、新興、台航、裕民等多檔攻上漲停。分析師指出，擁有小型船的散裝一哥慧洋股價創高後，以大型船為主的裕民，在BCI指數強彈之下，可望展開落後補漲行情。

BDI指數為衡量原物料散裝航運運費，17日終場上漲2.87%，最新報價來到3267點，一周狂飆22%，今年以來更大漲137%，並創下2010年6月以來的11年新高。

而BCI指數（波羅的海海峽型指數）代表鐵礦砂、煤炭等原物料運費，反映巴西鐵礦砂出貨量回升，17日更飆上5.04%、收在4212點，單周跳漲45%，今年漲幅也高達109%。

周五航運股成為吸金人氣王，資金比重占大盤逾4成，尤其波羅的海指數攀高，散裝航運漲勢凌厲，多檔亮燈漲停，慧洋-KY收在82.5元改寫歷史新高；裕民跳空帶量越過6月2日高點，收在68.8元，有望展開補漲行情；中航、台航也分別收在54.3和52.1元。

摩爾投顧分析師張志誠表示，隨著運量供給減少，運費和船舶租金邁向快速漲價循環。BSI指數（波羅的海超輕便極限型船指數）走勢已經率先改變慣性突破頸線壓力後呈現多頭趨勢，也同時反映小型船為主的散裝航運股票，如四維航 、慧洋、正德、台航等，從去年3月出現低點後，到現在漲幅明顯超越大型船為主的公司。

張志誠認為，這次航運結構性改變是全球性的，BSI領先大漲，是因為小型船航行周期短較靈活，所以價格反映比較快，但當航運需求的大趨勢確立，小型船效應就逐漸擴散到大型船，儘管大型船航行周期較長且不靈活，但單位成本會比小型船低，若看好長線的大需求，擴大投入大型船會更有利。當BCI補漲就有機會改變以往的慣性，進入10年一遇的大行情主升段，以大型船為主的公司就會追上來，如新興、裕民等。

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