一位女網友發現家中冷氣突然不涼，想拆下濾網清洗，卻發現冷氣機旁被不明物體黏死。(摘自爆怨2公社)

正值6月中旬，眼看台灣迎來炎熱的夏季，不少地方高溫頻繁，挨家挨戶冷氣的使用率也大增許多。一位女網友發現家中冷氣突然不涼，想拆下濾網清洗，卻發現冷氣機旁被不明物體黏死。網友一看直呼，「這個師傅不專業。」

正值6月中旬，眼看台灣迎來炎熱的夏季，不少地方高溫頻繁，挨家挨戶冷氣的使用率也大增許多。一位女網友發現家中冷氣突然不涼，想拆下濾網清洗，卻發現冷氣機旁被不明物體黏死。網友一看直呼，「這個師傅不專業。」

「這要怎麼拆啦！」原PO在臉書社團「爆怨2公社」上表示，為了解決冷氣不冷的問題，想清洗濾網，卻發現冷氣機身被黏死，濾網怎麼也拆不下來。「到底哪個冷氣的師傅把打開要清洗濾網的黏起來！」

細看原PO拍的照片，冷氣機身和外殼被一不明白色物體黏死。網友見狀後紛紛表示，「一個絕對不讓你洗濾網的店家」、「根本不是專業師傅的行為」、「拿刀片割就好了」、「打膠的技術……」、「誇張欸，塗這什麼鬼樣子」。

網友指出，外殼上的不明物體其實是矽利康膠，不過冷氣師傅的處理方式似乎太過隨便，沒有清除乾淨。「看起來是打矽利康填縫時，沾到後沒清除」、「在用矽利康的時候不小心沾到，又忘了擦掉吧」、「只能說師父不細心，裝好就想趕快走了」、「應該是拆壞了，所以黏回去」、「應該是之前房客使用不當，卡榫斷了所以黏這樣，防止共震雜音」。