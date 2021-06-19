鴻海創辦人郭台銘與台積電董事長劉德音，18日進總統府與蔡英文總統會面，討論採購BNT疫苗授權一事，並就「民進黨內不同派系有不同意見」一事進行討論。前民進黨立委郭正亮直言，擋郭董買疫苗的派系團體，主要有3批人，第一批是「國產疫苗派」、第二批是「不喜歡郭董的人」包括衛福部長陳時中等人，第三批是以前閣揆林全任董座的東洋製藥。此外，他也提到，台積電會加入這批採購BNT疫苗行列，可能是要交換「某一些東西」。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

郭正亮18日在中天政論節目「正常發揮」表示，郭董買疫苗這件事，其實綠營內部有人希望他買不成，大致分為3批人，第一批是「國產疫苗派」，其中的代表人物是疫情指揮中心的專家李秉穎(曾公開造謠郭董買疫苗快過期)，他100%支持國產疫苗。另一批是不喜歡郭董的人，包括民進黨立委王定宇(先前曾發文喊「夢到郭台銘買到香港復必泰」)，還有陳時中，他曾暗示「買疫苗國際掮客很多」，甚至有人質疑郭董是為台康生技要代工疫苗賺錢。這網路都有紀錄的，而後來也都證明，這些事都是假的。至於第三批，就是前閣揆林全任董座的東洋製藥。

中天【正常發揮】郭台銘見蔡「告御狀」陳時中慘了！郭正亮爆還有「更大陰謀」

鴻海集團創辦人 郭台銘。(圖/本報資料照)

對於蔡政府稱「後續台灣政府在德國政府協助下，持續與BNT藥廠及其代理商共同商議」，主持人王又正問郭正亮，政府是否有可能在德國政府幫助下取得BNT疫苗？郭正亮說，是有一個辦法，那就是德國政府向原廠買疫苗，再轉捐贈給台灣，這樣可以不用透過亞洲代理的上海復星醫藥，這也是有「貓膩」的地方，因為若用轉售的方式，那就太難看了。

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

至於轉贈可能性有多高？郭正亮提出一個預設性假設，他表示《香港經濟日報》18日報導稱，「台積電（TSMC）因應地緣政治與分散風險的考量，正展開評估赴德國投資建晶圓廠」，郭正亮強調，「若台積電以設廠投資作為交易」，德國有沒有可能提供一定程度的投資回饋？這就是國際政治的博弈，雖然現在還看不出跡象，但這是不以商業行為前提下的一套運作模式。