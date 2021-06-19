大陸女星周冬雨年僅29歲，卻憑著深厚的演技實力，一連拿下金馬、金雞與金像獎最佳女主角，成為華語電影圈中最年輕的「三金影后」。她與許凱主演電視劇《千古玦塵》近日播出，不意外地引發大陸網友廣大討論，有人大讚她演技出色不負三金影后頭銜，但也有不少人直言周冬雨真的不應該接演這個在原著小說中被形容為仙界第一美人的角色。

《千古玦塵》改編自星零所著古言仙戀小說《上古》，周冬雨在戲中飾演真神上古，與許凱飾演的白玦有一段糾纏長達萬年的虐心戀情。周冬雨所飾演的上古一角，在原著小說中更是被設定為集美麗、大氣、博愛與威嚴於一身的天神，對於給人古靈精怪印象來說的周冬雨，是一大挑戰。

張嘉倪(右)在劇中飾演周冬雨丫鬟。(取自微博)

周冬雨與張嘉倪對比劇照。(取自《千古玦塵》微博)

不過隨著電視劇播出，周冬雨「到底能不能演大美女」的話題再次被大陸網友熱議，更有人PO出她在劇中與飾演丫鬟的張嘉倪同框照，不客氣地直言「只看圖我以為周冬雨是丫鬟」、「我的媽，周冬雨對比之下太磕磣了吧」、「丫鬟像小姐，小姐像丫鬟」、「張嘉倪太美豔了，一點也不像丫鬟」。

其實周冬雨先前在為《千古玦塵》宣傳時，就透露曾問張嘉倪為何會演「蕪浣」這個角色，讓她有那麼一點點壓力。已結婚育有2子的張嘉倪則是搞笑回答，她接這個角色是為了幫兒子賺學費。