資深媒體人趙少康18日晚間在臉書PO文表示，「817萬票投給蔡英文不是只讓妳當虛位元首」，呼籲蔡總統讓網軍停止分裂這個社會，而不是打電話作秀，且她必須知道，自己不可以是1450側翼網軍頭。

趙少康指出，衛福部次長石崇良說萬華是疫情破口，撕裂社會時，蔡英文沒有出面主持公道；民進黨員王浩宇、台北市議員苗柏雅抱怨全台陪雙北一起被關，再度撕裂社會時，蔡英文沒有主持公道，但當藝人賈永婕遭泛綠陣營圍攻，只能開直播發出不平之鳴時，一牽扯到網軍，蔡英文就跳出來打電話發臉書文。

趙少康喊話蔡英文，人民選她當總統，不是找她來爆買珍珠奶茶、爆買鳳梨、打慰問電話作秀，要打也應該誠心打給染疫過世的受害者家屬道歉，打電話說好聽話這種工作是留給一個國家的精神領袖、給「虛位元首」做的。他直言，當蔡英文是權力一把抓的「大總統」兼民進黨主席時，面對賈永婕被網軍霸凌，只能再度用文青式語言打電話搏版面，實在很虛假，也改變不了網軍治國的事實。

趙少康直言，人民選蔡英文當總統，不是要她當「虛位元首」。（圖／摘自趙少康臉書）

趙少康說，蔡英文一面讓底下的網軍到處出征咬人，一面呼籲「全島一命」，她如果真心想讓國家大團結，應該一聲令下，要求打馬悍將、WeCare高雄、焦糖陳嘉行、蔡依橙的閱讀筆記、鬼才阿水、我不綠只是堵藍等側翼粉專，不能再做圖抹黑抹紅、散播假消息、發表撕裂社會的攻擊性言論，更重要的是，要把所有巧立名目、私下挪用的大筆預算全部回歸，用在福國利民的正途上。

至於蔡總統真正該做的事情，趙少康表示，她的副手賴清德早就講過：「請總統要求她的網軍停止對我的攻擊。」