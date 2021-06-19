國內疫情嚴峻，行政院發言人羅秉成表示，政府將授權台積電與永齡基金會代表政府，洽談購買各500劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐給政府。總統府發言人張惇涵表示，必須原廠製造、包裝後直送台灣，投入後續大規模接種計畫。前民進黨立委沈富雄表示，民進黨在擔心的是，永齡買的BNT疫苗進來後，不但民進黨的臉上沒有光采，後續更麻煩，高端怎麼辦？AZ怎麼辦？

沈富雄18日在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨禁不起政權會丟掉。永齡基金會一開始就說是原廠，然後從德國飛來包裝，是原裝的、沒有重新扯開。但是因為這個疫苗到底要不要買、到底要不要進來，是總統蔡英文在主導，衛福部長陳時中只是他的執行單位而已。蔡英文開始時對外表達的意思是，夠了、不買了，但是後來情況不一樣，因為疫情上來了，大家需要疫苗。

沈富雄點出，行政院長蘇貞昌在立法院甚至稱，永齡手上沒有貨。沈富雄認為，就是因為中央不授權，永齡才沒有貨，何況中央也沒有說買了以後要接手。

沈富雄指出，民進黨擔心的是，永齡買的BNT疫苗進來後，民進黨的臉上會沒有光采，何況這也是好幾個髮夾彎的結果。而BNT疫苗進來以後，後續更麻煩，高端疫苗怎麼辦？AZ疫苗怎麼辦？還有未來大家是不是就可以選擇疫苗。沈富雄接著表示，此事還開了一個破例，就跟藝人賈永婕的事件一樣，讓政府的臉上沒有光采；但是如果不讓永齡買的疫苗進來，這個政權馬上會有危險。